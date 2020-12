Bắt giang hồ mạng Ngọc "Rambo": Ngáo youtube... đối diện án 7 năm?

Bị bắt giữ để điều tra cùng tội danh với Ngọc "Rambo" còn có Phùng Văn Hùng (SN 1998, trú tại thôn Nghè, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam). Theo công an, ngày 16/8, Ngọc "Rambo" và Phùng Văn Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em Nguyễn Trường A. (SN 2004, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Nhiều người cho rằng, các đối tượng giang hồ mạng thường xuyên tác động tiêu cực đến sự phát triển hình thành nhân cách của trẻ em, tạo ra những thói quen xấu cho giới trẻ. Họ cho rằng phải trường trị thật mạnh tay đối với những đối tượng này.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, có thể nói rằng thời gian gần đây các đối tượng giang hồ mạng phát triển nhanh chóng đã tác động không nhỏ đến văn hóa, xã hội. Hành vi của những đối tượng này cổ suý cho những hành động bạo lực, thậm chí những hành vi vi phạm pháp luật.

Lê Thanh Ngọc tức Ngọc "Rambo"

Những đối tượng này thường có nhân thân xấu, có tiền án, tiền sự, lý lịch bất hảo, cơ thể xăm trổ, cạo trọc thường xuyên lên mạng phát trực tiếp giao giảng đạo đức, lẽ sống và tạo ra những trò lố độc, lạ, dị để thu hút lượng người tương tác. Các đối tượng này thường xuyên có những hành vi vi phạm luật an ninh mạng như đưa những thông tin sai sự thật, tuyên truyền những điều nhảm nhí, trái thuần phong mỹ tục, chửi bới xúc phạm đe dọa người khác.... một đặc điểm nổi bật của các đối tượng giang hồ mạng là thường khoe tiền, khoe chiến tích, khoe khả năng có thể đánh nhau, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc một đối tượng giang hồ mạng bị bắt giữ liên quan đến các hành vi như tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác hoặc các hành vi khác liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội không có gì là lạ, thậm chí kết cục như vậy được nhiều người mong đợi để làm trong sạch môi trường mạng.

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ và hành vi của đối tượng này, làm rõ hậu quả xảy ra để có thể xử lý đối tượng này về tội làm nhục người khác, tội bắt giữ người trái pháp luật hoặc các tội danh khác có liên quan đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người.

Pháp luật Việt Nam có rất nhiều quy định để bảo vệ tự do thân thể của công dân, đặc biệt là trẻ em. Bởi vậy hành vi bắt giữ người dưới 16 tuổi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Bởi vậy, có thể đối tượng này sẽ bị xử lý về tội bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, nếu trong clip thể hiện hành vi đánh đập, chửi bới, sỉ nhục đứa trẻ này thì đổi thưởng cũng có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác. Hành vi cụ thể và hậu quả cụ thể sẽ là căn cứ để xác định tội danh, làm cơ sở quyết định hình phạt đối với những hành vi vi phạm pháp luật dạng này.

Cho dù bị xử lý về tội danh nào chăng nữa, nạn nhân là ai đi nữa thì việc cơ quan điều tra ở các địa phương tích cực xử lý với những đối tượng giang hồ mạng là cần thiết để đảm bảo làm trong sạch môi trường mạng, loại bỏ những hành vi, suy nghĩ tiêu cực có thể tác động đến giới trẻ, đảm bảo ý thức tôn trọng pháp luật, xây dựng môi trường mạng trong sạch, lạnh mạnh và tiến bộ

