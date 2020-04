Ra sách, giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng bị chỉ trích không tiếc lời

Mới đây, trên các trang mạng xã hội xôn xao trước thông tin Huấn Hoa Hồng, một giang hồ mạng xã hội nổi tiếng bất ngờ xuất bản sách và bán với giá 799.000 đồng/bộ. Không chỉ riêng mình giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng mà cả Dương Minh Tuyền cũng rất chăm chỉ cho bộ sách dạy làm giàu này. Điều đó chẳng có gì lạ khi mà mối quan hệ của Huấn và Tuyền rất thân thiết, thường xuyên tương tác trên trang cá nhân. Thế nhưng, điều khiến dân mạng lên tiếng chỉ trích là Huấn Hoa Hồng vốn chỉ chỉ là một giang hồ thường xuyên lên mạng xã hội livestream nói chuyện vui, khoe vàng khoe tiền kiếm ra từ những hoạt động tín dụng đen,... vậy mà giờ đây lại chuyển hướng viết sách. Trong hai cuốn sách của mình, giang hồ này còn tự nhận mình tên Bùi Xuân Huấn nhưng có "nghệ danh" là Huấn Hoa Hồng. Ngay trong phần lời mở đầu của cuốn sách, dân mạng đã phát hiện ra một loạt các lỗi chính tả khó chấp nhận. "Trình độ có khi còn chưa hết phổ thông mà đòi viết sách dạy đời, viết sách không phải việc đơn giản đâu mà cứ nghĩ viết nhăng viết cuội gì cũng được", "Từ bao giờ mà một người phê ma túy, suốt ngày dọa đâm chém, đòi nợ cũng ra được sách như nhà văn, nhà kinh tế học vậy?" - Dân mạng bức xúc bình luận. Trên trang cá nhân của mình, giang hồ quê Yên Bái thường xuyên livestream, quảng cáo. Theo anh, những bí quyết thành công trong kinh doanh online đều được chia sẻ đầy đủ trong 2 cuốn sách này. Trong một nhóm kín dành riêng cho những người "yêu mến" Huấn Hoa Hồng, sau khi nghe Huấn quảng cáo sách, nhiều người tỏ ý muốn mua. Ngay sau khi thông tin giang hồ mạng xuất bản sách, Cục Xuất bản, In và Phát hành, bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ vào cuộc làm rõ sự việc. Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, sẽ báo cáo việc này với cơ quan công an để xem xét xử lý hành vi xuất bản lậu, hoặc những sai phạm về việc truyền bá thông tin mạng nếu có. Về phía mình, Bùi Xuân Huấn chia sẻ rằng bản thân mình học hành, hiểu biết hạn chế nên đã không xin phép Cục xuất bản. Anh chỉ muốn xuất bản hai cuốn sách để làm kỷ niệm, bán cho những người có nhu cầu, toàn bộ tiền bán sách sẽ được sử dụng cho việc từ thiện. Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1985 tại Yên Bái) là một giang hồ mạng nổi tiếng. Trang cá nhân của anh có hơn 600.000 lượt theo dõi. Mời quý độc giả xem thêm clip: Huấn Hoa Hồng tung sách dạy kiếm tiền bị tố 'ít chất xám', nhiều lỗi chính tả, nghi sách lậu - Nguồn: Youtube

Mới đây, trên các trang mạng xã hội xôn xao trước thông tin Huấn Hoa Hồng, một giang hồ mạng xã hội nổi tiếng bất ngờ xuất bản sách và bán với giá 799.000 đồng/bộ. Không chỉ riêng mình giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng mà cả Dương Minh Tuyền cũng rất chăm chỉ cho bộ sách dạy làm giàu này. Điều đó chẳng có gì lạ khi mà mối quan hệ của Huấn và Tuyền rất thân thiết, thường xuyên tương tác trên trang cá nhân. Thế nhưng, điều khiến dân mạng lên tiếng chỉ trích là Huấn Hoa Hồng vốn chỉ chỉ là một giang hồ thường xuyên lên mạng xã hội livestream nói chuyện vui, khoe vàng khoe tiền kiếm ra từ những hoạt động tín dụng đen,... vậy mà giờ đây lại chuyển hướng viết sách. Trong hai cuốn sách của mình, giang hồ này còn tự nhận mình tên Bùi Xuân Huấn nhưng có "nghệ danh" là Huấn Hoa Hồng. Ngay trong phần lời mở đầu của cuốn sách, dân mạng đã phát hiện ra một loạt các lỗi chính tả khó chấp nhận. "Trình độ có khi còn chưa hết phổ thông mà đòi viết sách dạy đời, viết sách không phải việc đơn giản đâu mà cứ nghĩ viết nhăng viết cuội gì cũng được", "Từ bao giờ mà một người phê ma túy, suốt ngày dọa đâm chém, đòi nợ cũng ra được sách như nhà văn, nhà kinh tế học vậy?" - Dân mạng bức xúc bình luận. Trên trang cá nhân của mình, giang hồ quê Yên Bái thường xuyên livestream, quảng cáo. Theo anh, những bí quyết thành công trong kinh doanh online đều được chia sẻ đầy đủ trong 2 cuốn sách này. Trong một nhóm kín dành riêng cho những người "yêu mến" Huấn Hoa Hồng, sau khi nghe Huấn quảng cáo sách, nhiều người tỏ ý muốn mua. Ngay sau khi thông tin giang hồ mạng xuất bản sách, Cục Xuất bản, In và Phát hành, bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ vào cuộc làm rõ sự việc. Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, sẽ báo cáo việc này với cơ quan công an để xem xét xử lý hành vi xuất bản lậu, hoặc những sai phạm về việc truyền bá thông tin mạng nếu có. Về phía mình, Bùi Xuân Huấn chia sẻ rằng bản thân mình học hành, hiểu biết hạn chế nên đã không xin phép Cục xuất bản. Anh chỉ muốn xuất bản hai cuốn sách để làm kỷ niệm, bán cho những người có nhu cầu, toàn bộ tiền bán sách sẽ được sử dụng cho việc từ thiện. Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn (sinh năm 1985 tại Yên Bái) là một giang hồ mạng nổi tiếng. Trang cá nhân của anh có hơn 600.000 lượt theo dõi. Mời quý độc giả xem thêm clip: Huấn Hoa Hồng tung sách dạy kiếm tiền bị tố 'ít chất xám', nhiều lỗi chính tả, nghi sách lậu - Nguồn: Youtube