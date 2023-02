Bắt Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 26 01D Sơn La nhận hối lộ

Ngày 13/2, Công an tỉnh Sơn La thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (PC03) đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 26.01D tỉnh Sơn La.

Các bị can gồm Trần Tiến Dũng (SN 1967, trú tại phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội)) - Giám đốc Công ty Cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải Sơn La; Đinh Viết Cương (SN 1984) - Trưởng phòng Hồ sơ, Đăng kiểm viên và Vi Thị Hằng, (SN 1977) - cán bộ phòng Hồ sơ Công ty Cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải 26.01D Sơn La.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố đối với đối tượng Trần Tiến Dũng (dấu X)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khám xét Trung tâm Đăng kiểm 26.01D phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an đã phát hiện Trung tâm Đăng kiểm 26.01D có nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2019 – 2022, Trần Tiến Dũng và Đinh Viết Cương đã thông đồng với một số cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định phương tiện vận tải Sơn La và đăng kiểm viên Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận tiền của các chủ phương tiện để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới không đúng quy định của pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Còn Vi Thị Hằng trong khoảng thời gian từ 2021-2022 đã thông đồng với Trần Tiến Dũng và Đinh Viết Cương mở tài khoản nhận tiền hoán cải, cải tạo xe cơ giới của các chủ phương tiện nhưng không lập phiếu thu, chi, hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định mà sử dụng theo chỉ đạo của Dũng và Cương với số tiền gần 500 triệu đồng gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

