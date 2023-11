Bắt đối tượng có 5 tiền án tàng trữ ma túy, súng quân dụng

Ngày 28/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Trần Nam Tường (SN 1976, trú tại Khu Đồng Văn, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, theo khoản 1, Điều 249 và tội tàng trữ vũ khí quân dụng theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Nam Tường

Tường là đối tượng hình sự cộm cán, lưu manh, từng có 5 tiền án về các tội Cướp tài sản năm 1997; trộm cắp tài sản vào các năm 2003, 2006, 2008; Tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vào năm 2020.

Tháng 10/2022, Tường được ra tù nhưng với bản tính côn đồ, hung hãn, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Tường tiếp tục có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội. Đối tượng này thường xuyên giao du, tụ tập với các đối tượng có nhân thân, lai lịch xấu ở trong và ngoài địa bàn huyện.

Khoảng 20h00, ngày 8/11/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành đã tiến hành bắt quả tang Tường có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại trước cửa phòng trọ ven đường tàu thuộc khu dân cư Ga Phú Thái, thị trấn Phú Thái.

Khẩu súng thu giữ tại nơi làm việc của Tường.

Kết quả lực lượng chức năng đã thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa chất ma túy dạng đá, trọng lượng 1,932gam, số ma túy này được Tường cất giấu trong cạp quần, đối tượng khai nhận cất giấu để sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Tường tại Ki-ốt 87 chợ Kim Anh, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng Rulo (súng côn xoay) và 6 viên đạn màu vàng, đầu đạn bằng chì. Kết quả giám định, khẩu súng thu giữ được là vũ khí quân dụng, 6 viên đạn vẫn còn sử dụng được.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…