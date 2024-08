Bắt đối tượng bị truy nã lẩn trốn trên tàu cá ở Côn Đảo

Trước đó, qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Đồn Biên phòng Côn Đảo với Công an huyện Côn Đảo về việc kiểm tra, truy bắt đối tượng Hồ Mếu, sinh năm: 1991; Hộ khẩu thường trú: Bản Ôốc, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, có quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản theo Quyết định số 02/QĐTN-ĐTTH ngày 28/12/2023 của cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Đối tượng Hồ Mếu bị lực lượng Đồn Biên phòng Côn Đảo và Công an huyện Côn Đảo bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu cá KG 91311 TS neo đậu tại Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Quang Anh

Ngay sau khi phát hiện đối tượng Hồ Mếu đang lẩn trốn trên tàu cá KG 91311 TS, do ông Trần Văn Khanh, sinh năm: 1982; Hộ khẩu thường trú: Số 420, Mạc Miễu, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồn Biên phòng Côn Đảo đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Côn Đảo tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Mếu khi đang lẩn trốn trên tàu cá này.

Được biết, tàu cá KG 91311 TS do ông Thái Việt Hùng, hộ khẩu thường trú: Số 466, Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm chủ và ông Trần Văn Khanh, làm thuyền trưởng cùng 12 thuyền viên hành nghề kéo lưới đôi, cùng với tàu cá KG 90163 TS do ông Trần Văn Chuyền, sinh năm: 1980; Hộ khẩu thường trú: Đông Hoà, An Minh, Kiên Giang, làm thuyền trưởng cùng với 5 thuyền viên xuất bến tại Cảng Kênh Dài thuộc tỉnh Kiên Giang.

Hiện Đồn Biên phòng Côn Đảo đã tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao đối tượng Hồ Mếu cho Công an huyện Côn Đảo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.