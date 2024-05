Bắt bà trùm ma túy Hương “Chăm” thu giữ số lượng lớn ma túy

Ngày 6/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ; bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hương (tức Hương “Chăm”), sinh năm 1977 trú tại phường Trường Thi; Trịnh Hữu Tùng, sinh năm 1975, trú tại phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa và Lê Minh Tuấn, sinh năm 1977 trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội…

Nguyễn Thị Hương tức Hương “Chăm” và đồng bọn bị bắt giữ cùng số ma túy.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ: 1 bánh heroin, 6 viên hồng phiến, 2 viên thuốc lắc, 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Theo kết quả điều ban đầu của cơ quan Công an, cầm đầu đường dây mua bán ma túy này là Nguyễn Thị Hương - một trong những đối tượng mua bán ma túy cộm cán trên địa bàn TP Thanh Hóa với nhiều “chân rết” ở nhiều địa bàn khác nhau.

Trong vài năm trở lại đây, do Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, Công an TP.Thanh Hóa nói riêng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm ma túy, nhiều đối tượng “chân rết” của Hương “Chăm” bị bắt giữ. Tuy nhiên, với bản tính của tên trùm ma túy cộm cán, Nguyễn Thị Hương đã móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài và các đối tượng cộm cán trên địa bàn hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Trong đó, Hương đã câu kết với Lê Minh Tuấn ở huyện Thường Tín, Hà Nội mua heroin với số lượng lớn, sau đó đem về cất giấu, chia nhỏ cung cấp cho các điểm mua bán trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Hương còn sử dụng vật chất để mua chuộc, lôi kéo một số đối tượng để cất giấu ma túy, sử dụng nhiều máy điện thoại, nhiều số điện thoại để liên lạc trao đổi với các đối tượng mua bán ma túy, chỉ bán ma túy cho những người thân quen. Mặc dù thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhưng Nguyễn Thị Hương và đồng bọn đã nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an TP Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.