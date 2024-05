Hà Nội: Người đàn ông tử vong khi đến chơi nhà bạn

Ngày 6/5, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong khi đến chơi nhà bạn. Thông tin ban đầu, tối 5/5, ông M.K.C. (SN 1972, trú tại quận Hoàng Mai) tới nhà bạn chơi ở ngõ 281 Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Nơi xảy ra sự việc.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi đang ăn trái cây, ông C. có biểu hiện bất thường về sức khoẻ. Dù được sơ cứu ngay tại chỗ nhưng ông C. đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng có mặt, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của ông C. Được biết, nạn nhân có tiền sử bệnh tim.

Hiện vụ người đàn ông tử vong khi đến nhà bạn chơi đang được Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ.