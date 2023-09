Chân dung “bà trùm” đầu mối xăng dầu Xuyên Việt Oil vừa xộ khám

Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Cả hai bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật nên hành vi vi phạm của hai bị can trên chưa được công bố chi tiết. Trước khi bị khởi tố, “bà trùm” Mai Thị Hồng Hạnh được biết đến là đại gia xăng dầu kín tiếng và đa số chỉ xuất hiện trên truyền thông với những lần đi làm thiện nguyện. Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil do bà Mai Thị Hồng Hạnh – một nữ đại gia xăng dầu làm giám đốc là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước. Công ty Xuyên Việt Oil được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP HCM.Thị phần của doanh nghiệp này chủ yếu tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên. Xuyên Việt Oil cũng là công ty lọt top “Câu lạc bộ” trên 10.000 tỷ, với doanh thu thuần 11.177 tỷ đồng. Dù vốn chủ sở hữu Xuyên Việt Oil chỉ vỏn vẹn hơn 44,3 tỷ đồng, nhưng tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản công ty lên tới 10.047 tỷ đồng. Một con số đáng chú ý, năm 2021, cơ quan thanh tra ghi nhận, doanh nghiệp đã xuất hoá đơn bán hàng với số lượng hơn 1,7 tỷ lít xăng dầu; tổng số tiền trên 22.354 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19/11/2021, hiệu lực trong 5 năm. Tuy nhiên, năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil không được hải quan giải quyết nhập khẩu xăng, dầu. Lý do được Bộ Tài chính nêu là do công ty chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng. Do đó, Cục Thuế TP HCM đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Xuyên Việt Oil theo quy định tại Nghị định 126/2020. Theo kết luận thanh tra được Bộ Công Thương thực hiện hồi đầu năm 2022, công bố vào cuối năm ngoái, đã chỉ ra nhiều điều bất thường tại doanh nghiệp này. Cụ thể, một trong những điều kiện quan trọng để Xuyên Việt Oil có được giấy phép làm đầu mối là đáp ứng về hệ thống phân phối, bên cạnh các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển… Trong đó, để đủ điều kiện về hệ thống phân phối, có 37 đại lý bán lẻ của Công ty CP Đại Đồng Xuân được Công ty Xuyên Việt Oil kê khai thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ - con. Cụ thể là Xuyên Việt có góp vốn trên 50% vào Công ty Đại Đồng Xuân. Thế nhưng, cũng chính trong ngày Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Công ty Xuyên Việt Oil và Công ty CP Đại Đồng Xuân đã ký kết văn bản huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tại thời điểm huỷ bỏ, “hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết”. “Điều này là không đúng quy định”, Bộ Công Thương khẳng định đồng thời kết luận Công ty Xuyên Việt chưa đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (có tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý hoặc thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu). Năm 2021, công ty này không đăng ký hệ thống phân phối với Bộ Công Thương. Trong quá trình thanh tra, doanh nghiệp bị phạt hành chính tới 4 hành vi, trong đó có việc không đăng ký hệ thống phân phối; không đáp ứng điều kiện hệ thống phân phối; gian lận trong kê khai đại lý…Tháng 7/2022, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1,5 tháng. Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Quyết định này được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 11/8/2023. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil có địa chỉ trụ sở chính 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM phải gửi bản chính Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 55/GPXD-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 19/11/2021 về Bộ Công Thương. Đồng thời, chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước). Trước đó, đầu tháng 8/2023, lãnh đạo Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1896 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trong năm 2023 đối với 4 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh; hệ thống phân phối, mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối. Ngoài ra, các thương nhân đầu mối bị kiểm tra việc duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định 08 về điều kiện đầu tư kinh doanh, Nghị định 95 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83).

