Bắt anh trai TGĐ Nhật Cường, vòng “kim cô” siết chặt, Bùi Quang Huy có ra đầu thú?

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt tạm giam Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường, anh trai bị can Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) về tội Buôn lậu, quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam Võ Việt Hùng (SN 1976, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đây là diễn biến mới vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) mà Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Dư luận đặt câu hỏi, vòng "kim cô" đang siết chặt, liệu Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường có ra đầu thú?

Bùi Quang Huy và anh trai Bùi Quốc Việt.

Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường hiện đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 3 tội danh “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “rửa tiền”.

Cụ thể, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời, khởi tố bị can Bùi Quang Huy , Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về hai tội danh trên.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) nên tiếp tục khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội “rửa tiền”.

Đáng chú ý, thời điểm đó, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú buộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phải phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy. Tuy nhiên, từ khi bị khởi tố đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng Bùi Quang Huy vẫn biệt tăm, biệt tích.

Tại cuộc họp báo ngày 18/9/2019, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khi đó cho biết, sau khi công an có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy thì người này đã bỏ trốn. Công an ra quyết định truy nã đối với Huy, đồng thời đề nghị INTERPOL (Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế) phối hợp bắt giữ. INTERPOL sau đó đã đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ. Cùng với đó, Việt Nam cũng đã đề nghị các nước ASEAN truy nã đối tượng Bùi Quang Huy và nếu bắt được thì trao trả cho phía Việt Nam.

Tại cuộc họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Công an mới đây, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục khẳng định “phải bắt bằng được ông chủ Công ty Nhật Cường.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, hiện nay Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp các cơ quan khác để áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được Bùi Quang Huy. Theo Thứ trưởng Quang chia sẻ, trong nhiều lần họp báo của Chính phủ, chính Thứ trưởng Bộ Công an đã kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú được hưởng lượng khoan hồng.

Vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm. Đến nay, với sự quyết tâm của ngành công an, đã có 26 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Dư luận kỳ vọng dù Bùi Quang Duy có trốn ở bất kỳ nơi đâu, thậm chí không ra đầu thú thì việc bắt được ông chủ Nhật Cường chỉ còn là vẫn đề thời gian.

Thực tế, trước Bùi Quang Huy, nhiều bị can đã bỏ trốn như Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ… đều từng bỏ trốn nhưng sau đó có bị can ra đầu thú nhưng cũng có bị can bị bắt và đều phải trả giá cho những hành vi mà họ đã gây ra.

Cụ thể, ngày 17/5/2012, Dương Chí Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Được sự giúp đỡ của người thân, Dũng đã trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi Interpol phát lệnh truy nã quốc tế, ngày 4/9/2012, Dương Chí Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ. Ngày 5/4/2014, phiên phúc thẩm đã tuyên bố y án tử hình Dương Chí Dũng do tham ô và cố ý làm trái tại Vinalines, yêu cầu bồi thường 110 tỷ đồng.

Tháng 7/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên sau đó, Cơ quan điều tra xác định Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn nên đã quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế vào tháng 9/2016. Sau gần 10 tháng bị truy nã quốc tế, ngày 31/7/2017, thông tin từ Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú và sau đó đã phải nhận 2 mức án chung thân vì tội tham ô tài sản tại vụ án PVP land và PVC.

Ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước", tuy nhiên, bị can không có mặt tại nơi cư trú nên đã phát lệnh truy nã. Ngày 4/1/2018, Cục Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) đã thông báo lệnh trục xuất Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, người bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã. Vũ “nhôm” đã bị Bộ Công an bắt giữ vào chiều 4/1/2018 sau 14 ngày bỏ trốn và sau đó đã phải nhận những bản án thích đáng.

Những ví dụ trên cho thấy, Bùi Quang Huy nên về đầu thú được hưởng lượng khoan hồng bởi khi “vòng kim cô” siết chặt thì khó có thể trốn thoát. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tích cực tổ chức truy bắt Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

