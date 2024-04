Bắt 3 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy rất liều lĩnh

Ngày 7/4, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Anh Vũ (SN 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đào Viết Lưu (SN 1993, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Lam (SN 1983, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 14/2, một cô gái trẻ ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm đến trình báo Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) về việc trộm lấy mất chiếc xe máy Honda SH màu đen khi cô dựng xe ở phố Lê Hồng Phong, phường Điện Biên. Ngày 16/2, Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình) tiếp tục nhận được tin báo của nhân viên bảo vệ khách sạn A25 về việc bị trộm cắp 2 xe máy. Đối tượng chọn đúng thời điểm nhân viên bảo vệ lái ô tô của khách đi gửi để gây án.

Tiến hành đeo bám nhóm đối tượng, trinh sát phát hiện, sau khi trộm cắp được xe máy nhóm này đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi mang về cất giấu tại phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Song song với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ba Đình tiến hành mật phục và đến ngày 17/2 đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Đăng Anh Vũ, Đào Viết Lưu và Nguyễn Thanh Lam. Tại cơ quan công an, bộ ba khai nhận do không có việc làm nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi phạm tội, cả ba bàn bạc mua vam phá khóa, kìm thủy lực, kìm cắt cáp, dao… làm công cụ để đi trộm cắp xe máy. Bước đầu cả nhóm đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Ba Đình và Hai Bà Trưng. Cụ thể, rạng sáng 14/2 các đối tượng chở nhau trên xe máy không gắn biển số rồi lòng vòng trên các tuyến phố nội thành tìm xe máy sơ hở sẽ trộm cắp.

Đến khoảng 3h cùng ngày, phát hiện 1 chiếc xe Honda SH dựng ở phố Lê Hồng Phong không có người trông giữ, Nguyễn Đăng Anh Vũ và Đào Viết Lưu thủ theo dao bầu để sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện rồi lại gần chiếc xe, còn Nguyễn Thanh Lam làm nhiệm vụ cảnh giới. Vũ kiểm tra thấy chiếc xe khóa cổ nên dùng chân đạp để phá khóa. Tuy nhiên, chiếc xe phát ra tiếng kêu báo động nên các đối tượng bỏ đi. Đến khoảng 5h30 cùng ngày, các đối tượng quay lại lấy trộm trót lọt chiếc xe rồi mang đi tiêu thụ được 15 triệu đồng và chia đều cùng nhau tiêu xài.

Với thủ đoạn tương tự, rạng sáng 16/2, nhóm này tiếp tục trộm 2 chiếc xe máy tại khách sạn A25 (dù được khóa bằng dây cáp để trên vỉa hè). Ngay ngày hôm sau, cả 3 lại lấy trộm một chiếc Honda SH trên phố Lò Đúc. Dù chiếc xe đã được khóa cổ và cả khóa chữ U nhưng ổ nhóm tội phạm đã dùng kìm thủy lực để vô hiệu hóa. Sau khi trộm được xe máy, các đối tượng mang đi tiêu thụ thì bị Công an quận Ba Đình bắt giữ. Mở rộng điều tra, ổ nhóm này khai còn thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy tại quận Hai Bà Trưng vào tháng 1/2024.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Đăng Anh Vũ có 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản; Đào Viết Lưu có 4 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản; Nguyễn Thanh Lam có 5 tiền án về các tội trên... Vũ, Lưu, Lam vốn từng là bạn tù từ nhiều năm trước, cả 3 đều nghiện ma túy.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, những kẻ ham chơi, lười làm này đã tụ tập với nhau để tìm cách “kiếm ăn”. Với bản tính liều lĩnh, manh động, chúng đã sử dụng “ngón nghề” của mình để đi trộm xe máy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 7 chiếc xe máy các loại, toàn bộ đồ nghề gồm 1 kìm thủy lực, 1 vam phá khóa, 3 dao phóng… là hung khí và công cụ gây án của nhóm tội phạm trên.