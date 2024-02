Khều chìa khóa trên tường để đột nhập trộm cắp khi vắng chủ nhà

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã đối tượng Trần Kế Mạnh (SN 1988; trú tại cụm 4 Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Kế Mạnh.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/7/2023, lợi dụng khi không có ai ở nhà, Mạnh đã khều chìa khóa nhà anh T (SN 1981; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) treo trên tường để đột nhập vào và lấy trộm chiếc xe máy điện cùng 1 balo nhãn hiệu Adidas.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Kế Mạnh với tội danh Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17-1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Kế Mạnh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0913132121), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin Công an thành phố Hà Nội. Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.