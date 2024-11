Lật tẩy chiêu trò lừa đảo khi làm thủ tục đi nước ngoài

Ngày 19/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 01 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức làm thủ tục đi nước ngoài. Đối tượng Hoàng Hải Ly tại cơ quan Công an.

Theo đó qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Hoàng Hải Ly (SN 1991), trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng có dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức hứa hẹn làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc rồi chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan Công an xác định Hoàng Hải Ly đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng của một người đàn ông tại TP Vinh.

Theo đó, do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Hoàng Hải Ly lên mạng tải hình ảnh về chương trình du lịch Hàn Quốc kèm theo hứa hẹn sẽ lo cho các nạn nhân có thể đi du lịch Hàn Quốc theo diện miễn thị thực. Khi người dân có nhu cầu tìm đến, Ly yêu cầu phải đặt cọc hàng triệu đồng với lý do chống trốn.

Để tạo sự tin tưởng cho các nạn nhân, Hoàng Hải Ly còn thuê người chỉnh sửa hình ảnh, tạo các giấy tờ miễn thị thực giả, thậm chí chỉnh sửa hình ảnh giấy tờ xuất cảnh theo thông tin, ngày giờ chuyến đi mà Ly đưa ra. Đến gần ngày hẹn bay của khách hàng, Ly đưa ra nhiều lý do khác nhau như một số người cùng chuyến bay với bị hại chưa làm xong thủ tục nên bị hại chưa bay được, nhằm kéo dài thời gian xuất cảnh của nạn nhân.

Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn như trên, đối tượng Hoàng Hải Ly đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Công an Nghệ An thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng Hoàng Hải Ly, nhanh chóng trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để được phối hợp giải quyết.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài cần tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc các công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín, được cấp phép hoạt động. Để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro, người dân có thể truy cập trang web chính thức của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ https://dolab.molisa.gov.vn.

Trên trang web này, người dân có thể:

- Kiểm tra thông tin về các thị trường lao động.

- Tra cứu danh sách các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chỉ các doanh nghiệp có tên trong danh sách này mới có chức năng tuyển dụng và thực hiện thủ tục xuất khẩu lao động. Nếu doanh nghiệp tự nhận là có liên kết với các doanh nghiệp được cấp phép, người dân cần yêu cầu cung cấp hợp đồng liên kết để xác minh. Tuyệt đối không đóng tiền cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp không được cấp phép.

Các doanh nghiệp không có giấy phép nhưng vẫn tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động là vi phạm pháp luật. Người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi này. Trong trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hãy kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ và xử lý.

