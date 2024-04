Tăng phí cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và Quốc lộ 18

Công ty cổ phần BOT Biên Cương (đơn vị quản lý vận hành các tuyến cao tốc trên) cho biết, theo hợp đồng BOT đã ký với UBND tỉnh Quảng Ninh, sau 3 năm khai thác, mức thu giá dịch vụ sẽ điều chỉnh tăng 1 lần. Mỗi lần tăng không quá 18%.



Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm cắt giảm các chi phí logistics và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, các trạm thu phí trên toàn quốc, bao gồm Quảng Ninh, dù thời gian khai thác 2 tuyến đường nói trên đã lên tới gần 6 năm nhưng đơn vị vẫn chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ. Trong khi đó, do ảnh hưởng của COVID-19, doanh thu thực tế của các dự án BOT thấp hơn nhiều so với doanh thu dự kiến ban đầu.

Về mức tăng phí, cụ thể, với tuyến Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương, giá vé lượt cho các phương tiện được điều chỉnh như sau:

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải công cộng tăng từ 35.000 lên 41.000 đồng/lượt. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn tăng từ 50.000 lên 59.000 đồng/lượt. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn tăng từ 75.000 lên 87.000 đồng/lượt. Các loại xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 20 feet, 40 feet giữ nguyên giá như hiện nay. Mức giá này đều đã bao gồm 10% VAT. Giá vé theo tháng/quý cũng được điều chỉnh tương ứng.

Các đối tượng được miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo Văn bản số 1405/UBND-TM3 ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh sẽ áp dụng mức phí sau tăng là 17.000 – 41.000 đồng/lượt tùy dòng xe. Riêng các loại xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet giữ nguyên giá 90.000 đồng/lượt; xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet giữ nguyên giá 140.000 đồng/lượt.

Đối với tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn , giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo chặng sẽ tăng cụ thể như sau:

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn tăng từ 3.600 lên 4.200 đồng/km. Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet tăng từ 6.000 lên 7.000 đồng/km. Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet tăng từ 8.100 lên 9.500 đồng/km. Riêng các loại xe dưới 12 ghế ngồi, từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe có tải trọng dưới 2 tấn, từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; các loại xe buýt vận tải công cộng… giữ nguyên mức phí. Chi tiết giá vé theo chặng cụ thể như bảng bên dưới.

Trước đó, tại văn bản số 791 ngày 4/4/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT Bạch Đằng; các trạm thu phí thuộc đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương theo hình thức BOT. Theo đó, giá dịch vụ qua các trạm này tăng tối đa 18% so với mức giá dịch vụ hiện tại áp dụng cho từng nhóm phương tiện, thời gian bắt đầu thực hiện vào đầu tháng 5/2024.

Tuyến đường Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương được cải tạo, nâng cấp và đi vào hoạt động từ tháng 2/2018; đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn khai thác từ tháng 2/2019.

Hai tuyến đường hiện đại nói trên đã giúp cho hoạt động giao thương của người dân thuận lợi, nhanh chóng hơn, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Đặc biệt, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn hiện đại có tốc độ 100km/h với quy mô 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Cùng với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đã tạo mạch nối thông suốt từ Hà Nội đến Vân Đồn, rút ngắn thời gian di chuyển từ 5h xuống còn 2h30 phút, tăng cường kết nối tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội Quảng Ninh.

