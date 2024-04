Thông tin mới nhất về các vụ ngộ độc thực phẩm ở Nha Trang

Ngày 6/4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp bàn kế hoạch thực hiện kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, đại diện Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, lực lượng chức năng xác định một số kho đông lạnh trên địa bàn TP Nha Trang có chứa thịt gà chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là nguồn cung cấp thịt gà không đảm bảo, giá rẻ ra thị trường, nhất là tại các vỉa hè, quán bia hơi giá rẻ khiến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao.

Nhắc lại các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu nhấn mạnh, vụ ngộ độc tại trường iSchool năm 2022 cũng do thịt gà, tại trường Nguyễn Văn Trỗi tuần trước cũng do cơm gà, còn vụ tại trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) dù do ăn nhiều món khác nhau, nhưng cũng có cơm gà...

Món cơm gà ở quán Trâm Anh khiến hơn 360 người nhập viện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra loại thực phẩm này, tập trung vào các cơ sở giết mổ, chế biến đến kinh doanh sản phẩm thực phẩm từ gà.



Ngoài ra còn có yếu tố nguồn nước. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, q ua điều tra, Trường Ischool Nha Trang đã sử dụng nguồn nước bơm từ lòng đất lên bồn chứa inox không được kiểm định. Kết quả kiểm định phát hiện chỉ số Coliform (độ tinh khiết) vượt quy chuẩn. Nguồn nước này dùng sơ chế thực phẩm, có thể dẫn đến gây ngộ độc.

Bên cạnh đó, quá trình chế biến thực phẩm không đảm bảo quy trình 4 bước như rã đông, ăn chín, uống sôi do đó dẫn đến có vi khuẩn trong thực phẩm.

Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, đại diện Công an tỉnh Khánh Hoà phát biểu.

Đối với vụ ngộ độc cơm gà Trâm Anh, theo Thượng tá Thảo, đến nay chưa xác định nguồn thực phẩm, tuy nhiên kết quả xét nghiệm nguồn nước giếng bơm lên sử dụng rửa, chế biến cũng không đảm bảo.

Bà Đào Thị Vân Khánh, Giám đốc Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung (Pasteur Nha Trang - Bộ Y tế), cũng cho rằng nguồn nước giếng không đảm bảo là một yếu tố góp phần dẫn đến ngộ độc thực phẩm .

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu đề nghị các sở, ngành nhanh chóng thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Khoa, Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, thông tin 37 em học sinh của hai trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng đạo bị ngộ độc hôm 5/4 hiện sức khỏe đã ổn định, không có trường hợp diễn tiến nặng.



Cũng theo ông Khoa, hiện nguyên nhân tử vong của bệnh nhi lớp 5 của trường Tiểu học Vĩnh Trường vẫn đang được cơ quan liên quan điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.

