Bắc Giang: Tạm giữ nam thanh niên trộm cắp tài sản tại đám cưới

Ngày 27/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 25/2, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Khanh (SN 1979, trú tại thôn Hổ Lao, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam) về việc anh Khanh bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, biển số 98E1-283.65, trị giá khoảng 10 triệu đồng để tại đám cưới nhà bà Nguyễn Thị Tự ở thôn Thọ Sơn, xã Lục Sơn.

Đối tượng Phạm Văn Đạt tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo đơn vị đã phân công Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện tập trung lực lượng để điều tra xác minh vụ việc theo quy định. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng chưa đến 24 giờ, Công an huyện đã bắt giữ, làm rõ đối tượng đã trộm cắp tài sản gồm: Phạm Văn Đạt (SN 1994 trú tại TDP Làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) và Lục Văn Long (SN 1994 trú tại thôn Muối, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn). Hiện, Công an huyện Lục Nam đã tiến hành thu giữ được chiếc xe mô tô trên và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đạt để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Trước đó, vào ngày 15/2, Công an huyện Lục Nam đã điều tra bắt giữ đối tượng Trần Văn Bằng (SN 1996 trú tại thôn Nghĩa An, Nghĩa Phương, Lục Nam) trộm cắp xe máy tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. Công an huyện Lục Nam khuyến cáo nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của gia đình đồng thời tham gia tích cực trong phong trào đấu trành phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện nhà.

Hiện vụ nam thanh niên trộm cắp tài sản tại đám cưới đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.