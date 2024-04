Bắt 2 đối tượng lừa bán 3 người sang Campuchia làm gái mại dâm

Ngày 27/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị H. (trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Trương Thị N. (trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Mua bán người theo quy định tại Khoản 2, Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng Đặng Thị H. (trái) và Trương Thị N.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng tháng 7/2023, thông qua các mối quan hệ xã hội, Đặng Thị H. đã dụ dỗ, rủ rê, lôi kéo N.H.C., H.T.V. và V.T.Đ. đều trú tại tỉnh Tuyên Quang vào TP HCM để làm thuê.

H. đưa ra lời hứa hẹn với các nạn nhân sẽ được trả lương từ 10 đến 20 triệu đồng/người/tháng để làm công việc rót bia, hát với khách hàng tại quán karaoke.

Tuy nhiên, khi vào đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), các nạn nhân bị Đặng Thị H. và Trương Thị N. tiếp tục bố trí đưa sang Campuchia để tổ chức bán dâm tại một cơ sở massage mại dâm.

Đến lúc này, các nạn nhân mới biết mình bị lừa. Tuy nhiên, do không có tiền, không biết tiếng địa phương, lại ở một đất nước xa lạ, không quen biết ai nên C. V. và Đ. phải làm việc theo sự sắp xếp của các đối tượng.

Hiện vụ lừa bán 3 người sang Campuchia làm gái mại dâm đang tiếp tục được mở rộng điều tra.