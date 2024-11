Hòa Bình: Cận cảnh bãi rác trên núi rỉ nước thải ô nhiễm môi trường

Chiều 4/11, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trên khu vực núi Chiềng Khến, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình tồn tại bãi rác rộng hơn 2ha với lượng lớn rác thải bốc mùi hôi thối. Do nằm trên khu vực đồi núi cao và khu tập trung rác nằm dốc thoải xuống sườn núi nên khi có mưa sẽ dẫn đến tình trạng rỉ rác thẩm thấu xuống hang núi, mạch nước suối gây ảnh hưởng đến nguồn nước suối Cơi - nguồn nước nhiều người dân dưới chân núi dùng để sinh hoạt. Gần đây nhất, giữa tháng 5/2024, mưa lớn kéo dài đã khiến nước rỉ rác của bãi rác thẩm thấu xuống hang đá phía dưới và gây ảnh hưởng đến nguồn nước suối Cơi thuộc khu An Khang, thị trấn Mãn Đức. Sự việc đã gây bức xúc cho người dân địa phương và buộc Công ty Kim Đạt Việt (đơn vị vận hành, xử lý bãi rác) nhanh chóng khắc phục. Rác thải được tập kết về đây nằm ngổn ngang, không được che đậy cẩn thận. Thậm chí còn không được che chắn mưa càng khiến nước rỉ rác tồn đọng. Lượng lớn rác dần tràn xuống núi gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Bên trong bãi rác có lò đốt rác, nhưng không có nhân viên kiểm soát. Hệ thống xử lý và đốt rác tại bãi rác này khá đơn sơ, cũ kỹ. Khói đen từ máy đốt rác thải trực tiếp ra môi trường không khí và khuếch tán xuống khu dân cư mà không đuợc xử lý. Chia sẻ với PV, ông Đinh Duy Khải – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết, năm 2017, Công ty Kim Đạt Việt đã tiếp quản và thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Do điều kiện nguồn ngân sách của huyện Tân Lạc hạn hẹp, nên việc bố trí kinh phí để đầu tư hệ thống xử lý rác thải, xây dựng bãi rác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn không thực hiện được ngay từ thời điểm hình thành bãi rác. Được biết, nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường, chủ bãi rác dùng bạt chuyên dụng để phủ lên toàn bộ phần rác thải, hạn chế nước mưa chảy tràn, thẩm thấu qua bãi rác chảy xuống núi. Tuy nhiên, dường như lớp bạt này không ngăn nổi nguy cơ ô nhiễm với lượng lớn rác thải và dần đổ xuống chân núi. Người dân thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc đứng trước nguy cơ "bom rác thối" dần thẩm thấu vào nguồn đất, nước và không khí mỗi ngày. >>> Mời độc giả xem thêm video Ô nhiễm mương Kẻ Khế: Người dân mặc định đây là bãi rác!

