Hòa Bình: Bắt tạm giam Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm.

Cụ thể, ngày 4/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm: Nguyễn Văn Lâm, Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (SN 1966; trú tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự; Bùi Văn Chính, viên chức chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (SN 1983; trú tại thị trấn Vụ bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua quá trình điều tra xác định: Nguyễn Văn Lâm và Bùi Văn Chính đã dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái, làm không đúng quy định của pháp luật về đất đai trong giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Đội 5, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các sai phạm.