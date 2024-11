Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam nhận hối lộ hàng chục tỷ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Thái - cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam về tội Nhận hối lộ. Các bị can Lê Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, Phạm Gia Thạch, thành viên hội đồng thành viên, cựu kế toán trưởng bị truy tố về tội Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can từ trái qua: Nguyễn Đức Thái, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Đinh Quốc Khánh.

Cùng tội danh trên, Viện Kiểm sát truy tố Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đinh Quốc Khánh, cựu trưởng ban và phó trưởng ban kế hoạch marketing Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cùng trong vụ án này, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng và cựu giám đốc Công ty Minh Cường Phát bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, việc mua giấy in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của Nhà xuất bản Giáo dục, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Trước năm 2017, đơn vị này đều áp dụng hình thức "chào giá". Từ năm 2017, ông Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐTV kiêm đại diện pháp luật của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo dục. Trên cương vị này, ông Thái bị cáo buộc đã chỉ đạo lựa chọn mua giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trái quy định nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện các gói thầu được giao với tổng giá trị hơn 452 tỷ đồng, ông Thái đã nhận hối lộ của hai nhà thầu Phùng Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát tổng số tiền 24,9 tỷ đồng. Cáo trạng thể hiện, ngay khi ông Thái được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch Nhà xuất bản, lãnh đạo 2 công ty trên đã đến gặp vừa để giới thiệu về công ty vừa nhờ ông tạo điều kiện giúp đỡ cho trúng thầu và “sẽ cảm ơn”.

Sau khi thống nhất với Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty Minh Cường Phát) và Tô Mỹ Ngọc (chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng), ông Thái đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn phương thức “chào hàng cạnh tranh rút gọn” và đưa 2 công ty này vào “danh sách ngắn” được nhận yêu cầu báo giá trái quy định.

Phía truy tố xác định, từ 2017-2022, Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng đã đưa hối lộ cho ông Thái tổng cộng hơn 20 tỷ đồng vì được tạo điều kiện trúng 13 gói thầu. Đối với công ty Minh Cường Phát, Viện Kiểm sát cáo buộc từ năm 2017 - 2020, Giám đốc Nguyễn Trí Minh đã đưa hối lộ tổng số tiền 4,9 tỷ đồng cho ông Nguyễn Đức Thái để được tạo điều kiện trúng các gói thầu. Quá trình điều tra, ông Thái thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại 3 tỷ đồng tiền nhận hối lộ, tự nguyện giao tài sản kê biên để khắc phục hậu quả vụ án.