Bảo vệ 70 tuổi xâm hại bé lớp 6 mang thai, xử thế nào?

Mới đây, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã tạm giữ ông P.H (70 tuổi) – bảo vệ một trường mầm non trên địa bàn để điều tra hành vi nghi xâm hại tình dục bé gái học lớp 6 tại xã Tiền Phong.



Trước đó, người thân thấy bé gái có biểu hiện bất thường nên đã đưa đi khám và phát hiện bé gái mang thai hơn 1 tháng. Sau khi gia đình gặng hỏi, bé gái cho biết bị bảo vệ trường mầm non gần nhà xâm hại. Gia đình bé gái sau đó đã làm đơn tố cáo ông H lên công an. Công an huyện Quế Phong nhanh chóng xác minh, bắt khẩn cấp nhân viên bảo vệ trên.

Kết quả khám siêu âm của nạn nhân.

TS Đặng Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khi trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cơ quan điều tra xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra là có căn cứ.

Quan hệ tình dục với người chưa đủ 13 tuổi dù có tự nguyện vẫn được xác định là hành vi hiếp dâm trẻ em bởi độ tuổi này chưa có nhận thức đầy đủ về bản thân, chưa có khả năng bảo vệ bản thân.

Đây là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, đến sức khỏe của trẻ em và ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, tương lai của trẻ em, đối tượng vi phạm sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Trong vụ án này, kết quả siêu âm cho thấy cháu bé mới bước sang lớp 6 đã có thai hơn một tháng tuổi. Đây là chứng cứ pháp lý quan trọng cho thấy cháu bé đã bị quan hệ tình dục đến mức có thai và có thể còn là quan hệ tình dục nhiều lần. Việc mang thai ở độ tuổi này là rất nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của cháu bé. Kể cả trường hợp phá thai hay để thay để sinh ra đứa trẻ đều là những tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe và tương lai của cháu bé này.

Trường hợp có căn cứ cho thấy tại thời điểm nghi phạm quan hệ tình dục với cháu bé thì cháu bé này chưa đủ 13 tuổi và hậu quả khiến cháu bé có thai, đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội 2 lần trở lên và làm nạn nhân có thai là những tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với đối tượng gây án. Đối với những vụ việc như thế này thì đối tượng sẽ bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội nhiều lần.

Trong vụ án này nghi phạm đã 70 tuổi nên được xác định là người già, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Khi xét xử vụ án này, tòa án sẽ căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định mức án phù hợp.

Cần có giải pháp phòng ngừa người cao tuổi xâm hại tình dục: Về mặt sinh lý, đàn ông 70 tuổi vẫn còn khả năng quan hệ tình dục, trong khi đó phụ nữ ở độ tuổi này không còn khả năng đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng. Vì vậy, thực tế đã xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười khi nhu cầu tình dục của đàn ông là người cao tuổi không được đáp ứng. Pháp luật nghiêm cấm hành vi mua bán dâm, những người già có nhu cầu tình dục nhưng không có cách giải quyết. Trong tình cảnh ham muốn bản năng dâng cao, có người đã xem nhẹ đạo đức, danh dự để tìm đến việc thỏa mãn ham muốn bản năng từ các cháu bé, những người chưa đủ nhận thức về cuộc sống hoặc là đối với những người thiểu năng, mắc bệnh tâm thần. Đây không phải là vụ đầu tiên người cao tuổi quan hệ tình dục với trẻ em. Trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục cho thấy rất nhiều trường hợp đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục là người cao tuổi và nạn nhân là trẻ em hoặc người mắc bệnh tâm thần. Đây là vấn đề xã hội cần phải có những nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá để có những giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Các cơ quan chức năng, các chuyên gia, các nhà khoa học cần có những nghiên cứu đối với những tình huống như thế này để đưa ra các giải pháp tích cực phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục nói chung, xâm hại tình dục đối tượng là người cao tuổi và nạn nhân là trẻ em nói riêng để kiểm soát tình hình, hạn chế những vụ việc đau lòng.

