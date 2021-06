Tin nóng ngày 12/6: Chủ trọ Bắc Giang cùng 6 người nhậu xem bóng đá

Bất chấp “lệnh” giãn cách, chủ trọ Bắc Giang cùng 6 người nhậu xem bóng đá: Đêm 11/6, ông Lương Văn M. (thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, Yên Dũng) đã mang bia từ nhà riêng vào khu trọ cùng 6 người khác là công nhân thuê trọ xem bóng đá. Cảnh sát sau đó phát hiện, lập biên bản và hiện huyện Yên Dũng đang xem xét xử lý vi phạm phòng dịch. Bị bắt vì nhiều lần quan hệ với bé gái: Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an huyên Bến Cầu (Tây Ninh) bắt giữ Trịnh Quốc Vương (SN 2006, ngụ huyện Bến Cầu) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Do có quan hệ tình cảm, 22h ngày 10/6, Vương liên lạc kêu cháu N. (SN 2009) mở cửa cho mình vào phòng ngủ. Khi cả hai quan hệ tình dục, thì bị bố mẹ bé gái phát hiện. Vương còn khai nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân. Ảnh: CAND 2 xế hộp ở Nghệ An dùng chung biển giả “lộc phát, lộc phát”: Ngày 12/6, cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu làm rõ 2 chiếc ôtô cùng chung một biển số 37A-868.68 khiến dư luận xôn xao đều là biển giả. Trong đó, chiếc xe hãng Mitsubishi được dán thêm băng dính đen ở một vài con số để tạo thành 868.68. Chiếc xe Hyundai mang biển giả. Hiện cảnh sát đang truy tìm hai ôtô sử dụng biển giả trên. Ăn nhậu giữa mùa dịch, một người rơi xuống kênh tử vong: Chiều 11/6, một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu bên bờ kênh Bình Điền, thuộc phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sau đó bị công an nhắc nhở. Sau đó, anh N.H.T (24 tuổi, quê Đắk Lắk) đi ra khu vực bờ kênh đứng thì bị trượt chân rơi xuống kênh và bị đuối nước tử vong. Trốn truy nã 6 năm, bị bắt “nữ quái” vẫn chối tội: Ngày 12/6, Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng truy nã Võ Thị Mỹ Duyên - người đã bỏ trốn 6 năm trước về tội "Đánh bạc". Duyên bị tòa án tuyên 1 năm tù về tội đánh bạc và bỏ trốn, sau đó, bị truy nã vào năm 2015. Đáng chú ý, khi bị bắt, Duyên không thừa nhận mình là đối tượng truy nã. Tuy nhiên, trước chứng cứ không thể chối cãi, Duyên đã phải thừa nhận. Tường nhà đổ sập sau vụ sạt lở, một người phụ nữ tử vong: Vào 13h40 phút ngày 11/6, tại bản Bông 3, xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai) xảy ra mưa lớn. Một lượng đất đá ở đồi phía sau một căn hộ sạt lở khiến chị Đặng Thị Mùi (SN 1982, người dân tộc Dao) bị thiệt mạng. Lực lượng chức năng sau đó huy động trên 50 người tham gia đào đất tìm kiếm nạn nhân. Nghỉ làm vì dịch, mở tiệc ma túy tại nhà: Ngày 11/6, Công an thành phố Bắc Ninh kiểm tra nhà số 15 Nguyễn Bình Quân (phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) phát hiện có 9 đối tượng tụ tập sử dụng chất ma túy. Chủ nhà là Đặng Xuân Anh khai nhận, do đang dịch không đi làm nên mua ma túy rồi rủ 8 đối tượng đến sử dụng. Kết quả 8/9 đối tượng dương tính ma túy. Nghi phạm truy sát tại bệnh viện khiến 1 người chết, 2 bị thương đã ra đầu thú: Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Trần Tấn Phúc (30 tuổi, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra liên quan đến vụ truy sát tại bệnh viện sau khi đối tượng này ra đầu thú. Trước đó, tối 10/6, Bệnh viện Sa Đéc cấp cứu một bệnh nhân L. bị thương, lúc này, một đối tượng cầm hung khí vào truy sát khiến L. tử vong, hai người đi cùng bị thương tích. >>> Mời độc giả xem thêm video Giả danh cán bộ thanh tra cưỡng đoạt tài sản. Nguồn: ANTV

