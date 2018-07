Bão Sơn Tinh giật cấp 10 hướng Hải Phòng – Hà Tĩnh: Yêu cầu cấm biển

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát đi bản tin mới nhất về diễn biến cơn bão Sơn Tinh, vào 16 giờ chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khoảng sáng mai (18/7) bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Đến 16 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Ngày mai, bão Sơn Tinh sẽ ngay trên bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km; khoảng chiều và tối mai (18/7), vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão Sơn Tinh, từ trưa mai (18/7), trên đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Từ trưa mai, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to trở lại và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 (phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm). Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Sơ tán dân khỏi khu vực lồng bè, ven bờ khi bão đổ bộ

Để chủ động ứng phó với bão Sơn Tinh và ATNĐ gần bờ, ngày 17/7/2018, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài.

Báo cáo tại cuộc họp, Đại tá Trần Dương Kiên – Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về tình hình tàu thuyền cho biết, hiện tại cũng đã triển khai công tác kiểm đếm và hướng dẫn được 41.042 phương tiện tầu thuyền trên biển. Tùy tình hình thực tế của Áp thấp nhiệt đới và bão để thực hiện việc kêu gọi tầu thuyền. Vì vậy ông cũng đề nghị Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi sát tình hình ATNĐ, tăng cường bản tin để chủ động trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ.

Tổng cục Trưởng Trần Quang Hoài tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Tổng cục Trưởng Trần Quang Hoài đã nhận định, đây là tình huống diễn biến thiên tai rất nhanh, đề nghị các địa phương, Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng theo dõi diễn biến chặt chẽ của 2 ATNĐ, bão tiếp tục hướng dẫn, kiểm đếm tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, đề nghị Tổng cục Thủy sản hướng dẫn địa phương bảo vệ sản xuất, nhắc nhở người dân sơ tán khỏi khu vực lồng bè, ven bờ khi bão đổ bộ, đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Tổng cục Trưởng Trần Quang Hoài cũng đề nghị Tổng cục Thủy lợi thực hiện nghiêm theo yêu cầu của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 16/7, về kiểm tra hệ thống các hồ chứa thủy lợi, hiện nay nhiều hồ trong tình trạng xung yếu, kiểm tra hệ thống công trình tiêu nước. Đề nghị Vụ Quản lý đê điều –Tổng cục PCTT kiểm tra hệ thống đê biển, công trình đang thi công dang dở yêu cầu hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn như cử lực lượng canh gác, tuần tra, chuẩn bị sẵn sàng vật tư hộ đê.

Đối với khu vực miền núi, theo dự báo có khả năng xảy ra mưa lớn, các cơ quan thông tin đại chúng cần thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ để người dân, các cấp chính quyền chủ động thực hiện các phương án sơ tán, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản.

Cũng trong ngày 17/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên do ông Trần Quang Hoài - Ủy viên thường trực – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó Bão Sơn Tinh tại Nam định.

Trước thông tin về diễn biến Bão Sơn Tinh với dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào đêm 18/7, nhiều người dân ở vùng biển Hải Hậu ngay từ chiều hôm nay 17/7 đã chủ động đưa tàu thuyền lên bờ nhằm giảm nguy cơ thiệt hại về tài sản. Ông Trần quang Hoài đã đề nghị Tỉnh Nam Định tránh tình trạng chủ quan và cần triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, đặc biệt các công trình đang thi công, các sự cố đã xảy ra năm 2017.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã ban hành công điện số 12/CĐ-TW ngày 17/7/2018 yêu cầu địa phương kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, quản lý chặt chẽ việc ra khơi, neo đậu tàu thuyền. Tùy theo diễn biến bão, các địa phương chủ động cấm biển.