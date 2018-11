Bão số 9 gây thiệt hại lớn tới mức nào?

(Kiến Thức) - Bão số 9 dù di chuyển chậm khi đổ bộ vào đất liền cường độ suy yếu dần nhưng đã khiến người chết, nhà sập, tàu chìm, giao thông nhiều địa phương tê liệt do bị ngập nước.

Bão số 9 gây nhiều thiệt hại



Trưa ngày 25/11, bão số 9 đã đổ bộ vào khu vực từ Bà Rịa -Vũng Tàu đến Bến Tre với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Thông tin mới nhất về tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra, báo cáo của các địa phương, thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra tính đến 06h00 ngày 26/11/2018, đã có 1 người chết tại TP HCM do cây đổ, 51 căn nhà bị sập đổ hư hỏng (Khánh Hòa: 4; Ninh Thuận: 1; Bình Thuận: 19; TP. Hồ Chí Minh: 2; BR-Vũng Tàu: 25), 46 tàu, thuyền bị chìm hỏng (Khánh Hòa: 1; Ninh Thuận: 2; Bình Thuận: 38; Bình Định: 1; BR- Vũng Tàu: 4).

Bão số 9 cũng khiến 99 lồng bè bị chìm, hỏng (Ninh Thuận: 97; Bình Thuận: 02). Hơn 700 ha lúa bị ngập (Ninh Thuận: 650; Bình Thuận: 50; Bình Dương: 8; BR-Vũng Tàu: 10), 380 ha hoa màu bị ngập (Phú Yên: 22; Ninh Thuận: 288; Lâm Đồng: 70).

Đã có người chết do bão số 9 tại TP HCM khi bị cây đổ đè vào.

Ngoài ra, bão số 9 cũng làm 2 vị trí đường sắt bị sự cố ( Ninh Thuận), hiện đã được khắc phục cơ bản thông tuyến; 1.500m đường quốc lộ bị ngập (Bình Dương); 170m đường tỉnh bị sạt lở hư hỏng (Khánh Hòa 30, Ninh Thuận 140). Hơn 2000 m bờ biển bị sạt lở (Ninh Thuận: 40m; Bình Thuận: 2.525m) và 119 cây xanh bị gẫy đổ.

Bão số 9 gây mưa lớn đã ngập lụt nghiêm trọng tại Nha Trang (Khánh Hòa), TP. Hồ Chí Minh, TP. Vũng Tàu (BR– Vũng Tàu). Hiện các địa phương khu chịu ảnh hưởng của bão đang tiếp tục thực thiên thống kê, tổng hợp thiệt hại và báo cáo theo quy định.

Nhiều người dân chủ quan, phó mặc phòng, chống bão cho chính quyền

Sáng ngày 26/11, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại bão số 9 và tình hình mưa lũ sau bão. Cuộc họp do Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - ông Trần Quang Hoài chủ trì.

Đánh giá về cơn bão số 9, ông Trần Quang Hoài cho biết, rất may là bão số 9 di chuyển chậm, khi đổ bộ vào đất liền cường độ suy yếu dần nên mức độ thiệt hại không quá lớn. Tuy nhiên, nhiều người dân ở vùng bão vẫn còn tâm lý chủ quan, phó mặc việc phòng, chống bão cho chính quyền. Đặc biệt có người dân còn hiếu kỳ đi xem bão.

“Như tại một số cơ sở du lịch, có trường hợp hai du khách nước ngoài không mũ nón đi ra xem bão để quay phim, chụp ảnh. Khách sạn cũng không có thông tin gì cảnh báo du khách. Bộ VH-TT&DL, Bộ GTVT cần có hướng dẫn cụ thể cho người dân về việc phòng, chống bão. Không những cấm biển mà còn phải cấm ra khỏi nhà nếu không phải làm nhiệm vụ” - ông Hoài nhấn mạnh.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt do bão số 9.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi ảnh hưởng của bão số 9 , đề phòng mưa lũ gây lũ quét và sạt lở đất, đảm bảo an toàn hồ chứa…Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, ven sông suối, ngoài bãi sông, vùng ngập sâu khi mưa lớn, hạ du các hồ chứa xung yếu; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, nhất là đối với các đập, hồ chứa nước xung yếu. Tổ chức thường trực và vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đồng thời đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; tăng cường thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là ở tuyến cơ sở để người dân biết, chủ động ứng phó; đôn đốc các địa phương thống kê tình hình thiệt hại.