Bão số 9: Nước ngập lút ô tô, quốc lộ huyết mạch tê liệt

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Dương trời vẫn đang mưa rất lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều tuyến đường bị ngập nghiêm trọng. Trong đó tuyến Quốc lộ 13 từ các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về TP.HCM đã bị chia cắt do nước lũ.

Hậu quả sau bão số 9 là rất lớn, tờ Vietnamnet thông tin:

Tại khu vực trạm thu phí Suối Giữa trên Quốc lộ 13, thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, nước đã ngập hơn 1 mét, chảy xiết cuốn theo đồ dùng của người dân, nhiều ô tô chết máy giữa dòng nước. Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa khu vực này để đảm bảo an toàn.

Nước mênh mông trên QL13 vào lúc 22h đêm 25/11.

Còn tại khu dân cư trên đường Hồ Văn Cống, TP Thủ Dầu Một, do địa hình thấp nên nước tràn vào nhà của hàng chục hộ dân. Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã phải huy động nhân lực và phương tiện để đưa người dân ra khỏi khu vực ngập nước.

Nước ngập 1 mét trước cây xăng trên QL13.

Một số khu vực khác tại thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An cũng bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Trong buổi chiều cùng ngày, một số cây cổ thụ bị gió giật đổ nhưng may mắn không xảy ra thương vong về người.

Hiện mực nước tại các sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Bé đang dâng cao, chỉ thấp hơn mức báo động 3 là 0,18 mét.

Nước tràn vào nhà dân ở Thị xã Thuận An, khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Các ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang lên các phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.