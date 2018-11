Ấm lòng những hình ảnh trong cơn mưa bão ở TP.HCM

Cơn bão số 9 (Usagi) hoành hành suốt những ngày qua gây thiệt hại nghiêm trọng nhiều khu vực từ Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tại TP.HCM suốt cả ngày 25/11 đến sáng nay (26/11), bão số 9 cũng đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Suốt đêm qua đến sáng nay, ảnh hưởng của bão số 9 đã gây mưa cực lớn khắp TP.HCM khiến nhiều tuyến đường bị chìm sâu trong biển nước.

Từ sáng đến 10h hôm nay (26/11), người dân TP vô cùng khốn đốn vì thảm cảnh đường xá ngập kinh hoàng. Trước tình hình nói trên, Công an TP.HCM đã tổ chức trực chiến 100% quân số, sẵn sàng cùng người dân ứng phó, vượt qua cơn bão dữ. Từ suốt cả ngày hôm qua (25/11), ngay khi bão hoành hành dữ dội ở TP.HCM, hàng trăm chiến sĩ CSGT thuộc các quận, huyện, Phòng CSGT TP.HCM đã được quy động để giúp đỡ người dân trong việc đi lại cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý sự cố xảy ra trên đường. Sáng 26/11, mưa vẫn còn và nhiều tuyến đường như "biển nước", lực lượng CSGT, Công an các địa phương, bảo vệ dân phố, Thanh niên xung phong...đã bất chấp mưa bão cùng xuống đường để hỗ trợ người dân. Lực lượng CSGT dầm dưới mưa, đường ngập nước để điều tiết giao thông. Lực lượng công an phường, nhân viên thoát nước đô thị, cây xanh... cũng xuống đường để hỗ trợ người dân TP. Sáng 26/11, tại khu vực Vòng xoay An Lạc, điểm giao giữa đường Kinh Dương Dương - Quốc lộ 1, còn ngập sâu. Nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực bị chết máy hàng loạt.

Hình ảnh ấm lòng trong những ngày mưa bão hoành hành ở TP.HCM. "Dù lạnh vì mưa, lội trong nước nhưng người dân chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lực lượng Công an và nhiều đơn vị khác", chị Thu, ngụ quận Bình Tân, xúc động chia sẻ. CSGT giúp người dân vượt qua đường ngập nước sáng 26/11. Các chiến sĩ Công an phường giúp dân qua vùng ngập. CSGT tổ chức dùng xe chuyên dụng đưa phương tiện của người dân thoát khỏi vùng ngập nước. Xe đặc chủng của lực lượng công an được huy động giúp dân vượt qua vùng ngập sâu. Lực lượng CSGT quận Bình Tân giúp người dân đẩy xe chết máy qua đoạn ngập.

