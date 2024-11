Bão số 7 đã vào Biển Đông, giật cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 13h 08/11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo lúc 13h ngày 9/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20km/h, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Ảnh TT Dự báo KTTV quốc gia

Đến 13h ngày 10/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Nam khoảng 10km/h, suy yếu dần ở vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16

13h ngày 11/11, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 5-10km/h, suy yếu thêm; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Tây Bắc với sức gió cấp 9, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hiện nay, không khí lạnh suy yếu, nhưng đến ngày 11/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường đẩy đường đi của bão lệch về phía nam. Cũng do không khí lạnh tăng cường khiến sức mạnh của bão suy yếu xuống còn cấp 10 giật cấp 12. Đến đêm 11 rạng sáng 12/11, bão số 7 có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan ngay trên biển. Tuy nhiên, do hoàn lưu bão nên khu vực miền Trung có mưa vừa đến mưa to.

