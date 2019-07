Bão số 3 giật cấp 11: Quảng Ninh, Hải Phòng chuẩn bị ứng phó thế nào?

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (WIPHA), ngày 31/7, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công điện hỏa tốc chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bão.

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chính quyền các địa phương và các sở, ngành, đơn vị theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến bão số 3 và tình hình bất thường do gió mạnh, mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt gây ra.

Các trường hợp xảy ra thiên tai, mưa lớn gây thiệt hại tại địa phương phải kịp thời báo cáo ngay về UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh duy trì lực lượng trực ban, kiểm tra, rà soát lại các phương tiện, thiết bị, vật tư để sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Quảng Ninh đang huy động các lực lượng, phương tiện để phòng chống bão số 3.

Đối với các địa phương ven biển cần khẩn trương thông báo cho các thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão.

Các địa phương cần tổ chức rà soát số lượng tàu thuyền đang di chuyển trong vùng nguy hiểm trên biển Đông để hướng dẫn phòng tránh.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, kẻ cả tàu vận tải, du lịch, các lồng bè nuôi thủy, hải sản để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tại bến nhất là khu vực neo đậu tránh trú bão, neo đậu quanh các đảo; chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các cầu, khách du lịch trên các đảo.

Đối với khu vực miền núi, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương rà soát khu dân cư ven sông, ven suối, gần bãi thải khai thác khoáng sản của ngành than, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng tấp, ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động cảnh báo, sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là khu vực có mưa to, sạt lở, ngập lụt trong thời gian qua.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, đê, các công trình thủy lợi, nhất là các hồ, công trình đang thi công, sửa chữa; chủ động bố trí các phương tiện, vật tư để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục đường chính.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng ngày cũng có công điện gửi chính quyền các địa phương và các ngành, đơn vị chủ động ứng phó cơn bão số 3, đảm bảo an toàn về người và tài sản.



Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có công điện khẩn yêu cầu lãnh đạo các địa phương và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thực hiện việc kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi trú tránh an toàn;

Chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức neo đậu tàu thuyền; gia cố lồng bè thủy sản; không để người trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, đặc biệt là khách du lịch trên biển và các đảo; giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.