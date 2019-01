Say rượu, ném hỏng camera an ninh của công an

Vụ ném hỏng camera an ninh được tờ PLO thông tin:

Ngày 6/1, Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết vừa ra các quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Tan (SN 1997, trú tại làng Brưl, xã Chơ Long) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiện trường vụ án phá hoại camera an ninh.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13/11/2018, sau khi uống rượu say về, Đinh Tan cùng với Đinh Tâm (SN 2003, trú tại làng Brưl) đã dùng đá ném vào 2 camera an ninh của Công an huyện Kông Chro lắp đặt bên lề đường tại khu vực ngã 3 làng Brưl. Hậu quả, 2 camera an ninh bị hư hỏng, thiệt hại 15 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Kông Chro đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.