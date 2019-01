Bảo mẫu đánh bé trai 19 tháng tuổi phải nhập viện

Sáng 3/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã đình chỉ công tác đối với bảo mẫu Võ Thị Kim Huệ, giáo viên Nhà trẻ Trinh Vương (đường Nguyễn Thị Minh Khai- phường 1- TP Vĩnh Long) do hành vi đánh học trò nhập viện.



Bé H. bị bảo mẫu đánh phải nhập viện.

Nạn nhân bị bảo mẫu đánh là bé trai 19 tháng tuổi, tên Nguyễn Q. H, ở Phường 4, TP Vĩnh Long. Hiện, cháu bé đang nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long để điều trị.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 2/1, anh Nguyễn T. C (cha của bé H) đến đón con như thường lệ. Đến nơi thì thấy mặt bé H sưng tím; hỏi cô giáo trả lời bé H bị té cầu thang. Sau khi đưa con về nhà, 2 vợ chồng thấy vết thương lạ nên mới vào trường gặp lại cô Huệ. Tại đây, cô Huệ vẫn khẳng định là bé H té cầu thang. Không đồng ý với lời giải thích của cô giáo nên vợ chồng anh C báo cáo các ngành chức năng.

Tại công an phường cô Huệ khai nhận hành vi sai trái của mình: Vào lúc 12h ngày 2/1, cháu H ngủ một giấc rồi thức dậy khóc rất to, cô dỗ nhưng cháu không nín mà càng khóc to hơn, các cháu khác đều giật mình thức dậy. Bực mình nên cô Huệ đánh nhiều bạt tay vào miệng cháu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi gia đình cháu bé, đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long xử lý nghiêm trường hợp này./.