Container tông nhiều xe máy ở Long An: Phanh xe hoạt động bình thường

(Kiến Thức) - Hệ thống phanh của xe container tông nhiều xe máy ở Long An hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn, hoạt động bình thường theo báo cáo nhanh của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng container tông nhiều xe máy ở Long An, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo nhanh tới Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Theo báo cáo này, hệ thống phanh của xe đầu kéo 62C- 04348 gây tai nạn kinh hoàng hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn.



Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình cho biết, sau vụ việc, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6202D huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã lập đoàn giám định hệ thống phanh của container gây tai nạn thảm khốc trên địa bàn huyện Bến Lức.

Hệ thống phanh của xe container tông nhiều xe máy ở Long An hoạt động bình thường. Kết quả cho thấy, hệ thống phanh của xe đầu kéo này thuộc nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn. Độ lệch phanh trên một trục lớn nhất là 17% < 25% đảm bảo yêu cầu. Hiệu quả phanh đỗ 55% > 16% so với tiêu chuẩn. Như vậy, hệ thống phanh đạt tiêu chuẩn, hoạt động bình thường.

Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn container kinh hoàng nói trên.

Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Ảnh: Báo Long An. Cũng liên quan tới vụ tai nạn tại Bến Lức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An Nguyễn Văn Hoàng cho biết, hiện sức khỏe của tất cả nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn tại ngã tư Bình Nhựt đã ổn định. Trong số các nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An chỉ có anh Lê Thành Đức bị nặng nhất, phải phẫu thuật.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 2/1, xe container do tài xế Phạm Thành Hiếu điều khiển đã lao thẳng vào nhóm người đang dừng đèn đỏ làm 4 người tử vong (3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện) và 18 người khác bị thương, hư hỏng 21 xe máy.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Mai Huỳnh Đức (19 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An); Trần Quốc Duy (19 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh); Trần Quốc Cường (21 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Trần Thủy Phượng (67 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).