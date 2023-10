Báo Koinu chuyển hướng, miền Bắc mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hổi 04h ngày 07/10, vị trí tâm bão số 4 (bão Koinu) ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Bão số 4 (Koinu) đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5km/h.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h, cách Hồng Kông (Trung Quốc) 140km về phía Nam, gió cấp 11-12, giật cấp 15. Đến 9/10 bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độc 5km/h và suy yếu dần. Đến 4h ngày 10/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão sóng cao 7,0-9,0m.

Ngày 7/10, thời tiết miền Bắc xuất hiện mưa dông và giảm nhiệt sau chuỗi ngày oi nóng. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 30-31 độ C, giảm khoảng 4 độ C so với một ngày trước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay, lượng mưa tại nhiều nơi dao động 20-50mm. Một số nơi ở vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn trên 100mm, gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp và sạt lở.

Chiều và đêm 7/10, vùng mưa lan rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Do mưa xảy ra sau chuỗi ngày oi nóng, người dân đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Hà Nội , p hân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía đông gây ra mưa rào và dông trên các quận/huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn. Sáng 7/10, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.