Bắc Kạn: Bắt nữ quái lừa "chạy việc" để chiếm đoạt 300 triệu đồng

Ngày 5/8, Công an Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Kạn ra Quyết định khởi tố, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Bắc (SN 1982, trú tại tổ 15, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an TP Bắc Kạn tiếp nhận tố giác của bà H.T.N. ở TP Bắc Kạn tố cáo Nguyễn Thị Bắc về hành vi lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Thị Bắc tại cơ quan Công an.

Theo nội dung tố giác, đầu năm 2019, do có nhu cầu xin cho việc cho con gái, bà H.T.N. đã liên hệ với Nguyễn Thị Bắc và được Bắc gợi ý giúp đỡ “chạy việc” với số tiền là 300 triệu đồng. Tin tưởng, bà N. đã đưa cho Bắc số tiền trên và được Bắc đã hướng làm hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức giáo dục mầm non nộp tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Đến tháng 7/2019, con gái bà N. đi thi tuyển công chức, viên chức tại huyện Pác Nặm nhưng không đạt. Bà N. nhiều lần đến nhà Bắc để đòi lại số tiền 300 triệu đồng nhưng đối tượng này đã tìm các lý do khác nhau để trốn tránh việc trả tiền.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Bắc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Bắc thừa nhận việc đưa ra thông tin gian dối với mục đích chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng của bà N. Toàn bộ số tiền sau khi chiếm đoạt được Bắc đã sử dụng đầu tư tiền ảo, chơi chứng khoán ảo trên mạng và đã thua hết, hiện nay không có khả năng trả lại.

Hiện vụ bắt nữ quái lừa 'chạy việc' để chiếm đoạt 300 triệu đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.