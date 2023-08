Vướng đá thi công, xe container trượt vào vách núi, quốc lộ 14D tê liệt

Tại hiện trường lúc 7h sáng 5/8, xe container BKS Đà Nẵng trượt sát vách núi, chắn ngang quốc lộ 14D. Vướng đá thi công, hàng loạt xe lưu thông cả 2 phía đều phải dừng lại. Tắc cứng trên quốc lộ 14D, đoàn xe container xếp hàng dài. Đá thi công dùng để rải mặt đường đang chất đống khiến xe không thể lưu thông. Anh Nguyễn Thanh Phương, tài xế điều khiển xe container cho biết, xe anh gặp nạn vào khuya hôm qua, nhưng không thể liên lạc với cơ quan chức năng do khu vực này không có sóng. Nguyên nhân tai nạn theo anh Phương là do vướng đá thi công, xe tua bánh và trượt vào vách núi Rất may, không có thiệt hại về người. Đến 7h sáng 5/8, đá vẫn chất ngổn ngang từng đống lớn trên mặt đường. Tại khu vực này, một số đoạn được thi công dang dở. Một số đoạn đã được rải đá. Được biết, đơn vị thi công con đường này là công ty Tân Tiến. Một số công nhân có mặt tại hiện trường sáng nay. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cho biết đã liên hệ đơn vị thi công và cử thanh tra lên kiểm tra. Tài xế bắc ghế ra ngồi giữa đường chờ các cơ quan chức năng đến xử lý. 8h sáng 5/8, xe múc mới có mặt tại hiện trường để giải phóng đất đá thi công, xử lý ùn tắc. >>> Mời độc giả xem thêm video Chăn thả gia súc trên quốc lộ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông (Nguồn: THGL)

