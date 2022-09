Bắc Giang: Thanh niên trộm hơn 1 tỷ mua xe, gửi tiền ngân hàng

Ngày 19/9, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp Công an huyện Việt Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng.

Tại thôn 1, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Công an huyện Tràng Định vừa phối hợp với Công an huyện Việt Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Học (SN 2003, trú tại thôn Cầu Hin, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là thủ phạm gây ra vụ trộm lớn tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Văn Học và tang vật vụ án.

Trước đó, ngày 14/9, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Văn Minh (SN 1984, trú tại Hoàng Mai 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về việc két sắt của gia đình bị kẻ gian cậy phá, lấy đi 900 triệu đồng tiền mặt và một số trang sức bằng vàng (trị giá hơn 100 triệu đồng). Quá trình điều tra, xác định Nguyễn Văn Học là thủ phạm gây ra vụ trộm này.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Học khai nhận, lợi dụng sơ hở của chủ nhà để đột nhập, phá két sắt trộm cắp tài sản. Số tiền trộm được, đối tượng đã sử dụng mua 1 xe mô tô KAWASAKI (trị giá khoảng 200 triệu đồng), 1 điện thoại Iphone 13 Promax, gửi ngân hàng 200 triệu đồng và tiêu xài.

Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng, tang vật để Công an tỉnh Bắc Giang xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.