Tin nóng 2/6: Xịt sơn đỏ lên camera, phá trụ ATM để trộm tiền

Xịt sơn đỏ lên camera, phá trụ ATM để trộm tiền: Trương Minh Nhựt (31 tuổi, quê An Giang) dùng bình xịt sơn để xịt mắt camera an ninh trụ ATM ở phường Thuận Giao, TP Thuận An,, sau đó dùng máy hàn hơi phá cắt trụ ATM. Trong trụ ATM có số tiền 1.274.400.000 đồng đối tượng chưa kịp lấy đi thì bị bắt giữ. Ngày 2/6, Công an phường Thuận Giao đã bàn giao Nhựt cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ. Trộm tiền của bà ngoại mua iPhone 13 tặng bạn gái: Thấy cửa nhà bà ngoại không khóa, Trần Ngọc Sơn (SN 1999, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã đột nhập vào nhà, trộm gần 75 triệu đồng, rồi mua điện thoại Iphone 13 Promax (trị giá gần 35 triệu đồng) để tặng bạn gái. Ngày 2/6, Công an huyện Chợ Mới đã khởi tố, bắt tạm giam Sơn. Gã đàn ông đâm chết người tình rồi treo cổ tự tử: Ghen tuông, Nguyễn Văn Ca (58 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) đâm chết người tình là bà N.T.K.H. (46 tuổi, làm nghề bán vé số), rồi treo cổ tự tử. Ngày 2/6, Công an huyện Tháp Mười cho biết đang điều tra, làm rõ. Khởi tố đối tượng cho vay lãi 730%/năm: Ngày 2/6, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can đối với Vương Văn Khải (SN 1995, trú tại khu Khuê Liễu, phường Tân Hưng, TP Hải Dương) về hành vi cho vay lãi nặng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã thực hiện hơn 200 hợp đồng cho vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng đều dưới hình thức vay lãi ngày theo lãi suất từ 73%/năm đến 730%/năm). Lớp phó học tập lấy tiền quỹ lớp để chơi tiền ảo: Đào Thị Hiền Trang (SN 1988, trú huyện Mai Sơn, Sơn La) đã lạm dụng sự tín nhiệm là lớp phó học tập, thu tiền học phí của 45 học viên tổng số tiền trên 300 triệu đồng rồi đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo dẫn đến không thể chi trả được số tiền đã chiếm đoạt. 'Gã chồng hờ' xâm hại con gái riêng của người tình: Trong thời gian ở cùng nhà với chị H. (35 tuổi, tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Bảo Lam (39 tuổi) đã làm chuyện đồi bại với cháu N. (15 tuổi, con riêng của chị H.). Ngày 2/6, Công an quận Liên Chiểu cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lam. Nam công nhân bị đánh tử vong ngay cổng công ty: Trong lúc làm việc, anh Ngọc Hoàng Thanh (SN 1984, trú huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) bị nhóm đối tượng dùng dao, gậy đánh tử vong ngay tại cổng Công ty TNHH Jasola thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 2/6, Công an huyện Việt Yên cho biết đang điều tra, làm rõ. Ô tô bán tải mất lái lao xuống vực, tài xế tử vong: Tối 1/6, tại địa phận bản Huổi Sáy, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, xe ô tô bán tải mang BKS 27C - 019.33, do anh H.X.H (trú tại Tổ 1, xã Mường Nhé, Điện Biên) điều khiển đang lưu thông đã bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30 mét và lộn nhiều vòng trước khi tiếp đất. Hậu quả, anh H tử vong. >>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Xịt sơn đỏ lên camera, phá trụ ATM để trộm tiền: Trương Minh Nhựt (31 tuổi, quê An Giang) dùng bình xịt sơn để xịt mắt camera an ninh trụ ATM ở phường Thuận Giao, TP Thuận An,, sau đó dùng máy hàn hơi phá cắt trụ ATM. Trong trụ ATM có số tiền 1.274.400.000 đồng đối tượng chưa kịp lấy đi thì bị bắt giữ. Ngày 2/6, Công an phường Thuận Giao đã bàn giao Nhựt cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ. Trộm tiền của bà ngoại mua iPhone 13 tặng bạn gái: Thấy cửa nhà bà ngoại không khóa, Trần Ngọc Sơn (SN 1999, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã đột nhập vào nhà, trộm gần 75 triệu đồng, rồi mua điện thoại Iphone 13 Promax (trị giá gần 35 triệu đồng) để tặng bạn gái. Ngày 2/6, Công an huyện Chợ Mới đã khởi tố, bắt tạm giam Sơn. Gã đàn ông đâm chết người tình rồi treo cổ tự tử: Ghen tuông, Nguyễn Văn Ca (58 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) đâm chết người tình là bà N.T.K.H. (46 tuổi, làm nghề bán vé số), rồi treo cổ tự tử. Ngày 2/6, Công an huyện Tháp Mười cho biết đang điều tra, làm rõ. Khởi tố đối tượng cho vay lãi 730%/năm: Ngày 2/6, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can đối với Vương Văn Khải (SN 1995, trú tại khu Khuê Liễu, phường Tân Hưng, TP Hải Dương) về hành vi cho vay lãi nặng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã thực hiện hơn 200 hợp đồng cho vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng đều dưới hình thức vay lãi ngày theo lãi suất từ 73%/năm đến 730%/năm). Lớp phó học tập lấy tiền quỹ lớp để chơi tiền ảo: Đào Thị Hiền Trang (SN 1988, trú huyện Mai Sơn, Sơn La) đã lạm dụng sự tín nhiệm là lớp phó học tập, thu tiền học phí của 45 học viên tổng số tiền trên 300 triệu đồng rồi đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo dẫn đến không thể chi trả được số tiền đã chiếm đoạt. 'Gã chồng hờ' xâm hại con gái riêng của người tình: Trong thời gian ở cùng nhà với chị H. (35 tuổi, tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Bảo Lam (39 tuổi) đã làm chuyện đồi bại với cháu N. (15 tuổi, con riêng của chị H.). Ngày 2/6, Công an quận Liên Chiểu cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lam. Nam công nhân bị đánh tử vong ngay cổng công ty: Trong lúc làm việc, anh Ngọc Hoàng Thanh (SN 1984, trú huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) bị nhóm đối tượng dùng dao, gậy đánh tử vong ngay tại cổng Công ty TNHH Jasola thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 2/6, Công an huyện Việt Yên cho biết đang điều tra, làm rõ. Ô tô bán tải mất lái lao xuống vực, tài xế tử vong: Tối 1/6, tại địa phận bản Huổi Sáy, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, xe ô tô bán tải mang BKS 27C - 019.33, do anh H.X.H (trú tại Tổ 1, xã Mường Nhé, Điện Biên) điều khiển đang lưu thông đã bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30 mét và lộn nhiều vòng trước khi tiếp đất. Hậu quả, anh H tử vong. >>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).