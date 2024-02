Bắc Giang: Tạm giữ 5 đối tượng đánh bạc tại nhà văn hóa thôn

Ngày 22/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 16/2, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an xã Biên Sơn phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa và 1 nhóm đối tượng đánh bạc hình thức đánh liêng được thua bằng tiền ở trong Nhà văn hóa thôn Xé Khuyên, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng tham gia đánh bạc.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra Quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng có hành vi đánh bạc. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Lục Ngạn đề nghị mọi tổ chức, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn không được lợi dụng việc tổ chức lễ hội, các cuộc liên hoan thôn, xóm… để đánh bạc được thua bằng tiền dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm.