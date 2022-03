2 bố con chém người kinh hoàng ở Bắc Giang

Theo đó, ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an TP Bắc Giang về việc: Khoảng 21h20 cùng ngày, tại Số nhà 04, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP Bắc Giang xảy ra vụ 2 bố con chém người nhập viện do mâu thuẫn, vụ việc làm anh Lương Văn Quyền (SN 1986, trú tại TDP My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc và đối tượng Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp (ảnh từ trái qua phải)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ. Quá trình điều tra, đến 04h00 ngày 7/3, lực lượng chức năng đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) đầu thú về hành vi “Giết người” và thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, trú cùng địa chỉ với Hoàn) về hành vi “Giết người”.

Quá trình điều tra Công an xác định: Do mâu thuẫn, khoảng 21h20 ngày 6/3, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1986, trú tại số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP Bắc Giang).

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn chị Hậu), sau đó anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng; quá trình xảy ra xô xát, Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ: 3 con dao hung khí, 1 chiếc gậy bóng chày.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra vụ 2 bố con chém người nhập viện do mâu thuẫn theo quy định của pháp luật.