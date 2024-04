Bắc Giang: Lẻn vào đám hiếu trộm hơn 100 triệu tiền phúng viếng

Ngày 15/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Khánh Văn Tùng (SN 2007, ở huyện Vị Xuyên) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Khánh Văn Tùng cùng tang vật vụ trộm.

Trước đó, khoảng 7h ngày 13/4, Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận tin báo của ông Đặng Giang Sơn (SN 1961, ở huyện Bắc Quang) về việc bị kẻ gian trộm cắp một hòm phúng viếng đám hiếu và 3 điện thoại đi động của gia đình.

Sau 10 giờ đồng hồ truy xét nhanh, Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ được đối tượng Khánh Văn Tùng, khi Tùng đang lẩn trốn tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại đám hiếu ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Tang vật thu giữ là hơn 100 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại di động.

Hiện vụ lẻn vào đám hiếu trộm hơn 100 triệu tiền phúng viếng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.