Hà Nội: “Xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long làm nhà hàng, quán nhậu

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân ở Đông Anh (TP.Hà Nội) cho biết, vài năm trở lại đây, hành lang an toàn đường sắt, đường bộ cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh đã bị một số người dân ngang nhiên lấn chiếm để ở, kinh doanh nhưng vẫn được cấp điện để duy trì hoạt động. Tình trạng lấn chiếm gầm cầu Thăng Long ban đầu chỉ là những lều lán dựng tạm bợ để bán nước, bán quần áo. Theo thời gian, người dân lấn chiếm để xây dựng nhà ở cố định, nhà xưởng kiên cố làm nơi sản xuất, mở hàng ăn quán nhậu, bãi trông giữ xe ô tô, thu mua sắt vụn,... gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ghi nhận của PV những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024 cho thấy, cả trăm mét khu vực người dân phản ánh hiện hữu “nhà hàng Gia Long”, “Game Bida Clup”, “Bia hơi Tuấn Linh Sơn”, “Cơm Hải Tuyến”,... đang “xẻ thịt” nhiều diện tích hành lang bảo vệ cầu Thăng Long để phục vụ hoạt động kinh doanh. Những hàng rào ngăn hiện tượng lấn chiếm gầm cầu Thăng Long giờ đây trở thành tường rào bảo vệ cho những hàng quán, lán xưởng trái phép. Bên trong “nhà hàng Gia Long” “xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long, bàn ghế được xếp thành nhiều hàng, khách ngồi ăn uống vui vẻ. Tồn tại nhiều nhà xưởng, công trình “khủng” xây trái phép dưới gầm cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối (huyện Đông Anh). Được biết, UBND xã Hải Bối phối hợp với UBND huyện Đông Anh đã nhiều lần ra quân xử lý tình trạng "xẻ thịt" gầm cầu Thăng Long. Tuy nhiên không rõ lý do gì, đến nay nhiều nhà hàng, quán nhậu, công trình, nhà xưởng, bãi trông giữ xe ô tô, thu mua sắt vụn... vẫn tồn tại. Nhiều công trình mọc trái phép kiên cố dưới gầm cầu Thăng Long đang được người dân sử dụng vừa để ở và làm nơi kinh doanh lùm xụp. Vật liệu xây dựng, giàn giáo công trình lớn tập kết ngổn ngang tại hành lang an toàn đường sắt, đường bộ cầu Thăng Long. Lán xưởng thu mua sắt vụn lùp xụp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Nhiều diện tích đất còn có dấu hiệu tiếp tục bị đổ thải, san lấp mặt bằng trái phép. Về vấn đề này, ngày 2/4/2024 trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống ông Lê Tư Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) - thừa nhận, có tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn cầu Thăng Long, trong đó có nhà hàng Gia Long. Tất cả các vi phạm lấn chiếm tại đây, xã đã thiết lập hồ sơ và chờ huyện xử phạt, ra phương án cưỡng chế. Video: "Xẻ thịt" gầm cầu Thăng Long làm nhà hàng, quán nhậu.

