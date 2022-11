Bắc Giang: Khởi tố kẻ bắn hơn 30 viên đạn vào ngực người đàn ông

Ngày 23/11, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Giang (49 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội Giết người. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, tại trụ sở điều tra, Giang khai ông ta và chị H.T.N. (44 tuổi) ly hôn nhưng từ năm 2012 lại quay về sống chung với nhau tại nhà Giang.

Nguyễn Văn Giang tại cơ quan Công an.

Vì tính chất công việc, người đàn ông này thường đi làm xa nhà. Thời gian gần đây, Giang thấy vợ cũ đi hát karaoke với anh V.V.D. (46 tuổi) và nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người đàn ông này.

Chiều 18/11, Giang đi qua nhà mẹ vợ cũ thì thấy anh D. đang ngồi làm thịt vịt. Khi đó, anh D. buông lời trêu chọc khiến Giang bực tức. Tối cùng ngày, Giang quay lại nhà và vẫn thấy vợ cũ với anh D. đang ngồi với nhau. Giang đã lấy khẩu súng tự chế bắn đạn ghém, bắn vào người anh D. khiến nạn nhân trọng thương. Sau khi gây án, Giang bỏ trốn và bị bắt tại tỉnh Quảng Ninh. Nạn nhân được xác định bị găm hơn 30 viên đạn chì ở vùng ngực.

