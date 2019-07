Nữ công an xinh đẹp kể lại giây phút cứu cháu bé suýt bị "ném" xuống cầu

Vào ngày 15/7, nhiều người lưu thông trên cầu Nhật Tân (thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện người đàn ông ôm bé gái còn rất nhỏ ngồi gần lan can cầu trong trạng thái suy sụp, không minh mẫn, có ý định nhảy cầu tự tử nên thông báo liền vụ việc lên cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát 113 quận Tây Hồ, Đông Anh đã phối hợp đến ứng cứu kịp thời và đưa người đàn ông cùng cháu bé an toàn về Công an phường Phú Thượng. Tại trụ sở công an, người đàn ông được xác định là V. Q (30 tuổi, trú tại huyện Đông Anh) do mâu thuẫn gia đình nên đã bế con gái 7 tháng tuổi lên cầu Nhật Tân để tự tử. Là người trực tiếp chăm sóc cháu bé và động viên người bố ôm con đòi nhảy cầu tự tử, Thượng úy Nguyễn Khánh Vi (30 tuổi, cán bộ Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cháu bé rất xinh xắn và bụ bẫm. Sau khi đưa về đơn vị, cháu liên tục khóc vì thấy người lạ. May mắn, khi được cho ăn và dỗ dành, cháu bé ngoan ngoãn không còn khóc nữa. “Thấy cháu bé có vẻ đói, tôi đã mua sữa cho cháu uống, nhưng cháu vẫn khóc. Sau khi mua thêm cháo và bón cho cháu ăn, cháu đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi và không còn khóc nữa”, Thượng úy Vi chia sẻ. Trong lúc Thượng úy Khánh Vi chăm sóc cháu bé, anh Q. cũng có mặt trong phòng và ngồi kế bên. Thượng úy Khánh Vi cùng mọi người đã mua bánh mì và nước cho anh Q. ăn, đồng thời liên tục động viên anh từ bỏ ý định tự tử. “Tôi có động viên anh ấy rằng có vấn đề gì thì cũng phải ăn đã, là đàn ông phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho vợ và con. Việc gì cũng có cách giải quyết, hai người về nhà và nói chuyện với nhau, con gái ngoan và xinh xắn như thế này...”, Thượng úy Vi chia sẻ. Hành động cứu người và nghĩa cử đầy tình cảm của thượng úy Vi khiến nhiều người cảm phục. Được biết, nữ thượng úy công an tên là Nguyễn Thị Khánh Ly. Hiện đang công tác tại công an quận Tây Hồ. Sau khi báo chí đưa tin, những hình ảnh đời thường của nữ thiếu úy công an xinh đẹp được nhiều "fan" hâm mộ lục tìm. Nhiều người cảm phục với nghĩa cử của nữ công an vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Vào ngày 15/7, nhiều người lưu thông trên cầu Nhật Tân (thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện người đàn ông ôm bé gái còn rất nhỏ ngồi gần lan can cầu trong trạng thái suy sụp, không minh mẫn, có ý định nhảy cầu tự tử nên thông báo liền vụ việc lên cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát 113 quận Tây Hồ, Đông Anh đã phối hợp đến ứng cứu kịp thời và đưa người đàn ông cùng cháu bé an toàn về Công an phường Phú Thượng. Tại trụ sở công an, người đàn ông được xác định là V. Q (30 tuổi, trú tại huyện Đông Anh) do mâu thuẫn gia đình nên đã bế con gái 7 tháng tuổi lên cầu Nhật Tân để tự tử. Là người trực tiếp chăm sóc cháu bé và động viên người bố ôm con đòi nhảy cầu tự tử, Thượng úy Nguyễn Khánh Vi (30 tuổi, cán bộ Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cháu bé rất xinh xắn và bụ bẫm. Sau khi đưa về đơn vị, cháu liên tục khóc vì thấy người lạ. May mắn, khi được cho ăn và dỗ dành, cháu bé ngoan ngoãn không còn khóc nữa. “Thấy cháu bé có vẻ đói, tôi đã mua sữa cho cháu uống, nhưng cháu vẫn khóc. Sau khi mua thêm cháo và bón cho cháu ăn, cháu đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi và không còn khóc nữa”, Thượng úy Vi chia sẻ. Trong lúc Thượng úy Khánh Vi chăm sóc cháu bé, anh Q. cũng có mặt trong phòng và ngồi kế bên. Thượng úy Khánh Vi cùng mọi người đã mua bánh mì và nước cho anh Q. ăn, đồng thời liên tục động viên anh từ bỏ ý định tự tử. “Tôi có động viên anh ấy rằng có vấn đề gì thì cũng phải ăn đã, là đàn ông phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho vợ và con. Việc gì cũng có cách giải quyết, hai người về nhà và nói chuyện với nhau, con gái ngoan và xinh xắn như thế này...”, Thượng úy Vi chia sẻ. Hành động cứu người và nghĩa cử đầy tình cảm của thượng úy Vi khiến nhiều người cảm phục. Được biết, nữ thượng úy công an tên là Nguyễn Thị Khánh Ly. Hiện đang công tác tại công an quận Tây Hồ. Sau khi báo chí đưa tin, những hình ảnh đời thường của nữ thiếu úy công an xinh đẹp được nhiều "fan" hâm mộ lục tìm. Nhiều người cảm phục với nghĩa cử của nữ công an vừa đẹp người vừa đẹp nết.