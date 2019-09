Cập nhật loạt súng bắn tỉa quân đội Việt Nam đang sử dụng

Nhắc tới những loại súng bắn tỉa của Việt Nam, phải kể đến khẩu súng bắn tỉa Dragunov SVD. Đây là khẩu súng bắn tỉa tiêu chuẩn đầu tiên của Việt Nam, được trang bị cho quân đội ta từ thời chống Mỹ. Nguồn ảnh: Wiki. Tới nay sau nhiều thập kỷ, khẩu súng bắn tỉa này vẫn được trang bị và sử dụng cho nhiều đơn vị đặc biệt của Việt Nam. Bản thân khẩu Dragunov SVD tới nay vẫn rất phổ biến trên thế giới và được coi là "khẩu AK trong dòng súng bắn tỉa". Nguồn ảnh: Baodatviet. Tại Việt Nam, thậm chí khẩu Dragunov còn là khẩu súng tiêu chuẩn của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động. Nguồn ảnh: Baodatviet. Tiếp theo phải kể tới khẩu IWI Galatz do Israel sản xuất. Khẩu súng bắn tỉa này được quân đội Việt Nam trang bị cho lực lượng Hải quân Đánh bộ với số lượng khá hạn chế. Nguồn ảnh: QPVN. Đặc biệt, súng bắn tỉa IWI Galatz đã được sản xuất nội địa tại Việt Nam, nhà máy Z111 chịu trách nhiệm sản xuất khẩu súng này và cung cấp cho lực lượng Hải quân Đánh bộ. Nguồn ảnh: Tube. Tiếp theo phải kể đến khẩu súng bắn tỉa PSR-90, đây là sản phẩm được chế tạo từ thời Tây Đức, sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm và chỉ được sử dụng bởi lực lượng Cảnh sát Cơ động. Nguồn ảnh: Forces. Tuy nhiên, khẩu súng bắn tỉa này được cho là có số lượng khá ít trong biên chế của ta và thường không xuất hiện nhiều trước công chúng. Nguồn ảnh: Forces. Cũng chỉ được sử dụng bởi lực lượng Cảnh sát Cơ động Việt Nam là khẩu súng bắn tỉa CZ-750. Đây là một khẩu súng cực kỳ hiện đại sử dụng cỡ 7,62x51mm và được sản xuất bởi Cộng hoà Séc. Nguồn ảnh: Zingnews. Khẩu súng bắn tỉa này thường xuất hiện bên cạnh lực lượng Cảnh sát Cơ động của Việt Nam trong những nhiệm vụ giải cứu con tin, diễn tập chống khủng bố,... Nguồn ảnh: CSCD. Trong biên chế của Việt Nam còn có ba loại súng bắn tỉa khác sử dụng cỡ đạn 12,7mm. Do cỡ đạn này có sức sát thương quá lớn nên những khẩu súng bắn tỉa này thường chỉ được sử dụng bởi lực lượng quân đội. Đầu tiên phải kể đến khẩu OSV-96. Nguồn ảnh: QDND. Khẩu súng bắn tỉa do Nga sản xuất này có cỡ đạn 12,7x108mm và được xếp vào hàng súng bắn tỉa công phá, đã được Việt Nam mua công nghệ sản xuất từ Nga và được lắp ráp tại nhà máy Z111. Nguồn ảnh: Z111. Tiếp đến là súng bắn tỉa KSVK. Đây cũng là loại súng bắn tỉa công phá sử dụng cỡ đạn 12,7x108mm và được trang bị rất hạn chế trong một vài lực lượng đặc nhiệm. Nguồn ảnh: Militaryvietnam. Đặc biệt, khẩu súng bắn tỉa KSVK này cũng đã được Việt Nam mua lại dây chuyền sản xuất và cũng được lắp ráp tại nhà máy Z111. Ngoài ra, cỡ đnạ 12,7x108mm cũng đã được ta tự chủ sản xuất trong nước. Nguồn ảnh: QPVN. Cuối cùng là khẩu súng bắn tỉa công phá WKW Wilk. Đây là khẩu súngbắn tỉa do Ba Lan sản xuất, sử dụng cỡ đạn 12,7x99mm chuẩn NATO. Nguồn ảnh: Marz. Theo nhiều nguồn tin, Việt Nam mới chỉ mua 50 khẩu súng bắn tỉa loại này để thử nghiệm và chưa có thông tin nào về hợp đồng mua sắm lớn hơn. Nguồn ảnh: Rifle. Mời độc giả xem Video: Khẩu "súng AK" trong làng bắn tỉa của thế giới.

