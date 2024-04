An Giang: Thêm 1 Phó chủ tịch TP Long Xuyên bị bắt

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch TP Long Xuyên.

Cùng ngày, Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Ngọc.

Bị can Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn TP.

Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên nghe tống đạt quyết định khởi tố.

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Bảo Sinh, Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Trong quá trình điều tra vụ án ông Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên (đã chết) làm giả hồ sơ để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô nền tái định cư, Công an tỉnh An Giang đã triệu tập 15 người.

Trong đó, có hai Phó Chủ tịch UBND TP là bị can Ngọc và Sinh; 10 người thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Long Xuyên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam năm người, gồm hai Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên và Nguyễn Thanh Phong (cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP), Nguyễn Thiện Thanh (cán bộ Phòng TN&MT TP), Huỳnh Lê Phong (nguyên trưởng phòng TN&MT TP).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, ông Trung đã lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên làm hồ sơ khống để cấp sai quy định năm thửa đất cho năm hộ dân.

Những hộ dân này là Nguyễn Văn Cương (ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Núp, Nguyễn Tấn Tài và Trần Thị Hồng Hoa (cùng ngụ tỉnh An Giang).

Sau khi đã cấp giấy chứng nhận, ông Trung đã bán hai thửa đất do Cương và Tiếp đứng tên cho Lê Văn Phong (ngụ TP Long Xuyên) với giá 7,2 tỉ đồng. Sau đó Phong bán lại cả hai thửa đất này cho người khác với giá 11,5 tỉ đồng

Công an tỉnh An Giang xác định cả năm thửa đất nêu trên do những người có thẩm quyền, trách nhiệm đã tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Từ đó, Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.