An Giang bác tin con trai Phó Bí thư Tỉnh uỷ tổ chức đá gà, đánh bạc

Như Đại Đoàn Kết đã thông tin, những ngày qua, một số tờ báo in và báo mạng đã thông tin ông Võ Quang Trường ở huyện Phú Tân (con trai ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang) nhiều lần đứng ra tổ chức đá gà ăn tiền tại địa phương nhưng chỉ bị phạt hành chính khiến cho dư luận bức xúc.

Chiều ngày 15/1, trao đổi với Đại đoàn kết, ông Tân Văn Ngữ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang là người phát ngôn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong vụ việc này, ông Ngữ khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an không có báo cáo và bằng chứng nào xác định Võ Quang Trường, con trai Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt tổ chức đánh bạc, bị bắt 15 lần như báo chí đã đưa tin vừa qua.

Vụ đá gà quy mô lớn Công an tỉnh An Giang triệt phá gần đây.

“Mới nhất là bắt vụ đá gà ngày 5/1, qua lấy lời khai các đối tượng tham gia đánh bạc đều không có ai khai Võ Quang Trường tham gia hay tổ chức. Trong năm 2018, Công an huyện Phú Tân có bắt 14 vụ đánh bạc (bằng các hình thức đá gà, lắc tài xỉu) thì cũng không ai khai là do Võ Quang Trường tổ chức”, ông Tân Văn Ngữ cho biết.

Ông Ngữ cũng thông tin thêm, đối với việc con trai bị nghiện ma túy, thì ông Võ Anh Kiệt đã chủ động báo cáo trong cuộc họp kiểm điểm các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ cuối năm 2017.

“Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hứa sẽ tiếp tục giáo dục, uốn nắn con trong thời gian tới, mặc dù trước đây, đồng chí đã luôn theo dõi, quan tâm giáo dục nhưng chưa có chuyển biến nhiều...”.

Ông Tân Văn Ngữ cho biết: "Trong 3 ngày (15 - 17/1/2019 - PV), Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành họp kiểm điểm các cá nhân là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối năm 2018 theo chủ trương chung của Đảng, thì đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy sẽ báo cáo kết quả khắc phục hạn chế này trong 1 năm qua như thế nào” - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin thêm.

Cũng chiều ngày 15/1, Cổng thông tin Công an tỉnh An Giang đăng tải bài viết về vụ việc liên quan đến con trai của Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ An Giang.

Bài viết này khẳng định những thông tin mà một số tờ báo cho rằng Võ Quang Trường con trai của Phó Bí thư tỉnh uỷ tổ chức đá gà, đánh bạc nhiều lần là không chính xác.

Bài viết có đoạn, Đại tá Huỳnh Hữu Lộc, Trưởng Công an huyện Phú Tân cho biết: Chúng tôi rất bất ngờ với những thông tin mà báo đăng tải. Tôi khẳng định chắc chắn một điều là Công an huyện Phú Tân hoàn toàn không cung cấp những số liệu, thông tin và các tình tiết không đúng sự thật một số báo đã đăng ngày 14/1 vừa qua...