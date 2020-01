7 nhân sự công an HN mới được Bộ trưởng bổ nhiệm là ai?

7 cán bộ là Trưởng phòng, Trưởng công an các quận, huyện. Trung tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định bổ nhiệm, điều động các Trưởng phòng và trưởng Công an quận, huyện. (Ảnh: Baogiaothong) Mới dây, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc công an TP Hà Nội đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng công an về việc bổ nhiệm, điều động có thời hạn đối vớilà Trưởng phòng, Trưởng công an các quận, huyện.

Theo đó, Thượng tá Đàm Văn Khanh - Phó trưởng Phòng An ninh điều tra được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh điều tra, điều động và bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Phạm Đăng Khôi - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Hồ sơ.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Trần Quyết Thắng - Phó trưởng công an huyện Hoài Đức đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an huyện Phúc Thọ.

Điều động Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an huyện Hoài Đức, điều động Đại tá Lê Đình Thành - Trưởng công an quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác và giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

Điều động Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an quận Nam Từ Liêm, điều động và bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tá Phạm Thị Thùy Dương - Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Tham mưu.

Tại buổi lễ công bố các quyết định và bổ nhiệm 7 cán bộ công an, Trung tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác và tình hình thực tiễn đội ngũ lãnh đạo chỉ huy trong công an TP, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã báo cáo và được Bộ trưởng công an ký quyết định điều động và bổ nhiệm 7 cán bộ nói trên đến nhận công tác và giữ chức vụ để kiện toàn bộ máy, tiếp tục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Trung tướng Đoàn Duy Khương mong muốn các Trưởng phòng và trưởng công an quận, huyện tiếp tục cố gắng hơn nữa, bắt tay ngay vào công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị và cán bộ, chiến sỹ tập trung làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong buổi lễ, Thiếu tá Phạm Thị Thùy Dương cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ công an và công an TP đã tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng, đồng thời hứa sẽ nỗ lực, cố gắng cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp sức vào thành tích, thành công chung của công an thủ đô.