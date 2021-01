5 thanh niên rủ nhau đi cướp để lấy tiền chơi game

Sáng 8/1, thông tin từ Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, đơn vị đã phá Chuyên án C1220, điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng dùng hung khí, cướp tài sản liên tuyến, liên huyện với thủ đoạn hết sức manh động.

Các đối tượng tại bị bắt giữ (Báo Công lý)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Đình Tâm, sinh năm 2003; Lê Sỹ Huy, sinh năm 2003 đều ở xã Thọ Hải; Phạm Văn Hoàng Xuân, sinh năm 2004; Hoàng Thế Huy, sinh năm 2003 đều ở xã Xuân Hồng và Trịnh Ngọc Sơn, sinh năm 2003 ở xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của anh V. Đ.T ở xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa về việc, khoảng 23h05 ngày 11/12/2020, khi đang điều khiển xe máy đi mua hàng trên tuyến đường đê sông Chu hướng đi từ Thiệu Hóa lên Thọ Xuân thuộc địa phận xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa anh T bị nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy không rõ biển kiểm soát chặn đường, dùng dao dí vào cổ khống chế cướp 1 điện thoại di động và 200.000đ tiền mặt.



Ngay sau khi nhận được tin báo của anh T., lãnh đạo Công an huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh và điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, truy xét ngày 6/1/2021 được sự phối hợp của Công an huyện Thọ Xuân, Công an huyện Thiệu Hóa đã xác minh, làm rõ và bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên là thủ phạm đã gây ra nhiều vụ án cướp tài sản hết sức manh động trên tuyến quốc lộ 45 và đê sông Chu.

Tại cơ quan Công an, 5 đối tượng trên khai nhận: Do nghiện game, cờ bạc, lô đề và nợ nần khá nhiều nên các đối tượng nói trên đã rủ nhau đi lên tuyến đê sông Chu và quốc lộ 45 để chặn đường cướp tài sản. Bọn chúng đã dùng xe máy ép sát vào các bị hại và dùng dao, mã tấu để de dọa cướp tài sản của các bị hại. Chỉ tính từ cuối tháng 12/2020 đến khi bị bắt bọn chúng đã gây ra 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn.

Hiện vụ 5 thanh niên, cần tiền chơi gme rủ nhau đi cướp ở Thanh Hóa Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.