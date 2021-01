Tin nóng ngày 7/1: Đi tù vì nói xấu cán bộ huyện trên facebook

Đi tù vì nói xấu cán bộ huyện trên facebook: Nguyễn Văn Nhanh (21 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho rằng lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom gây ảnh hưởng tới quyền lợi của mình nên Nhanh đã phát trực tiếp trên Facebook với những lời nói xúc phạm chửi rủa. Hôm nay, TAND huyện Trảng Bom đã tuyên phạt Nhanh 1 năm tù giam về tội “Làm nhục người khác”. Bắt nghi phạm cưỡng hiếp cô gái 16 tuổi: Nguyễn Văn Phương (23 tuổi, ở xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đi chơi với N.T.H.T. (16 tuổi, người địa phương). Đến khu đất thuộc địa phận xã Hùng Sơn thanh niên này đòi quan hệ tình dục nhưng T. không đồng ý. Bị từ chối, Phương cưỡng ép, đe dọa sẽ lấy dao trong cốp xe để giết T. nếu nạn nhân không cho quan hệ. Hôm nay, Công an huyện Hiệp Hòa đã bắt giữ Phương để điều tra về hành vi hiếp dâm. Triệt phá đường dây cờ bạc 300 tỷ đồng: Ngày 7/1, Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn bắt giữ 12 đối tượng có liên quan. Đối tượng Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi) cùng em trai Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi) cầm đầu tổ chức đường dây cờ bạc. Đường dây này hoạt động với số tiền ăn thua trực tiếp khoảng 300 tỷ đồng. Lâm và đàn em hưởng lợi hàng tỷ đồng sau khi trừ các khoản “hoa hồng” cho đại lý. Bắt tên trộm điện thoại, kéo lê nữ nhân viên trên đường khi bỏ trốn: Trần Minh Trí (26 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) vào quán bán đồ ăn Hong Kong và trà sữa trong con hẻm trên đường Hồng Bàng (quận 11, TP HCM) và yêu cầu chị T.L.N. (24 tuổi, nhân viên quán) bán một ly trà sữa. Trí đã lẻn vào bàn lấy trộm điện thoại rồi lên xe phóng đi thì bị N. phát hiện đuổi theo, chị N. bị kéo lê 1 đoạn dài. Sau đó, Trí bị người dân khống bàn giao cho công an. Hôm nay, Công an quận 11 đang tạm giữ Trí để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tìm thấy thi thể CSGT bị nước cuốn: Chiều 7/1, thi thể đại úy Ngô Thanh Xuyên, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã được tìm thấy, khi nổi trên sông Hậu, cách cách cầu Cần thơ khoảng 7km về hạ lưu. Tối 5/1, do sóng to gió lớn, trời chập tối và lực hút của nước, sà lan đang di chuyển nên canô va chạm dẫn đến bị lật úp. hậu quả, đại úy Ngô Thanh Xuyên mất tích, đồng chí Khắc và Tâm, bám được canô và được những người trên sà lan kịp thời cứu vớt. Cựu phó phòng chiếm đoạt 11 tỷ: Lê Vy Mạnh Tiến (43 tuổi, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ) lợi dụng việc thiếu kiểm tra, giám sát của công ty để làm giả các hợp đồng đặt hàng, chiếm đoạt 11 tỷ đồng. Hôm nay, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Tiến để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Truy tố kẻ hiếp dâm cô gái 17 tuổi bị thiểu năng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

