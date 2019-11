Nhân vật Vỹ “Phò” bí ẩn trong đường dây đánh bạc của Khá “bảnh” là ai?

Ngô Bá Khá (sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) về các tội danh "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Ngô Bá Khá tức "Khá bảnh" tại cơ quan Công an. Mới đây, TAND thị xã Từ Sơn cho biết chuẩn bị đưa ra xét xử đối với(sinh năm 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) về các tội danh "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".Qua kết quả điều tra, Khá là người có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu, Khá đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề.

Cụ thể, hàng ngày người chơi lô đề và người ghi số đề cho Khá sẽ liên hệ qua số điện thoại di động và tài khoản Zalo có tên "Khá Bảnh" đăng ký số điện thoại: 0911.222... để chuyển bảng cáp đề và mua số lô, đề với Khá.

Việc mua và bán số lô, số đề trong mỗi ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày hôm đó (trước 18h15 hàng ngày).

Nếu người chơi không trúng thưởng, Khá được hưởng số tiền người chơi đã mua số lô, số đề. Nếu người chơi trúng thưởng thì Khá sẽ trực tiếp hoặc thông qua thư ký đề của mình để trả tiền thưởng cho người chơi.

Để phục vụ việc đánh bạc, Khá đã thuê Nguyễn Hữu Hội (sinh năm 1989, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn) là người tổng hợp Bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày.

Khá trả công cho Hội với số tiền 300.000 đồng/ngày. Ngoài ra, để trả công cho "Thư ký đề" và thu hút nhiều người đánh bạc với mình, Khá đã bán số lô, đề với giá thấp hơn quy ước chung.

Thời gian từ 10/01/2019 đến ngày 01/4/2019, có 44 ngày Quang chuyển số lô, đề bán được trong ngày cho Khá qua tin nhắn zalo. Hội là người giúp Khá tổng hợp bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày để thanh toán với Quang và những người đánh bạc với Khá, trong khoảng thời gian này, Ngô Bá Khá đã hưởng lợi từ số tiền mua bán lô, đề là 280.252.600 đồng.

Qua quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, bị can Ngô Bá Khá là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc. Bị can Nguyễn Hữu Hội và Nguyễn Văn Quang là người giúp sức, tạo điều kiện để Khá đánh bạc với người chơi lô, đề. Các bị can còn lại là Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý và Nguyễn Trọng Công là những người trực tiếp đánh bạc với bị can Khá.

Điều đáng chú ý là trong quá trình điều tra, bị can Khá đã khai nhận về người tên Vỹ (thường gọi là Vỹ "phò" ), là người cùng thực hiện hành vi phạm tội với Khá. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được nhân thân, lai lịch của Vỹ. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, để xử lý sau.