3 bà cháu bị sát hại: Chồng và con trai nghi phạm khai gì?

Chiều 26/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi), ngụ tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi “giết người”.

sát hại 3 bà cháu là bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi), và hai cháu nội là Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi), ngụ cùng thôn với đối tượng. Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can Nghiêm Thị Nhi để điều tra hành vi "giết người". Nghi can Nhi được xác định gây ra vụ thảm án rúng động

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, chồng của Nhi là ông L. T. B (53 tuổi) và con trai là L. C. V. (17 tuổi) cũng đã được công an triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, hiện tại, cơ quan chức năng xác định chưa có căn cứ chứng minh hai người này có liên quan đến vụ án 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại nên đã mời ra về.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng 3 bà cháu bị sát hại, chôn trong vườn cà phê. Tại cơ quan Công an, ông L. T. B khai rằng, khoảng 10h ngày 24/5, ông có nhìn thấy bà Vượng dắt hai cháu nhỏ tới nhà ông chơi và có chào vợ chồng ông. Bà Vượng ngỏ lời xin trái bơ ở cây bơ sau nhà ông B. Thời điểm này, Nghiêm Thị Nhi đang hái đậu ngay gần cây bơ.

Sau đó, ông B. đem máy cắt cỏ ra vườn nổ máy cắt cỏ, cách gốc bơ này khoảng 15m nhưng bị che khuất bởi các cây cà phê. Bản thân ông B. đeo kính, bịt khẩu trang để tránh bị cây cỏ bắn vào mặt. Tiếng máy cắt cỏ nổ lớn nên ông này nói mình không nghe gì ngoài tiếng động cơ máy cắt cỏ.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trong vườn cà phê. Thời điểm trên, con trai của bà Nhi là em L. C. V. ở trong nhà chơi game. V. khai rằng không hay biết việc bà Vượng dắt hai cháu nhỏ xuống vườn của gia đình mình, cũng không chứng kiến hay biết việc mẹ sát hại ba bà cháu nhà hàng xóm.

Theo ông L. T. B, khoảng 11h ngày 24/5, ông lên nhà thì không thấy vợ. Trong phòng tắm của gia đình lúc này có nhiều vỏ cà phê. Tưởng vợ đi đâu đó nên ông B. không tìm kiếm mà chủ động đi nấu cơm. Tới trưa vẫn không thấy Nhi về nên hai cha con dọn cơm ra ăn.