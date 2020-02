2 tên cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường

Ngày 18/2, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang lấy lời khai Ôn Văn Giang (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) điều tra làm rõ vụ cướp giật trên địa bàn. Đồng thời, công an tiến hành truy bắt đồng bọn của Giang để phục vụ việc điều tra.

Thông tin ban đầu, chiều 12/2, một số người dân ở trên đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh nghe tiếng hô hoán cướp cướp…Lúc này, 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS: 59B1-095.69 chạy với tốc độ cao va chạm với 2 xe máy do người dân điều khiển đi trên đường.

Hai tên cướp ngã xuống đường, nhưng bật dậy bỏ chạy bộ. Vừa chạy 1 đoạn thì 1 đối tượng cầm bình xịt hơi cay quay lại tấn công người đi đường để tên còn lại dựng xe máy lên.

Hiện trường vụ cướp.

Người dân đi đường tìm cách khống chế 2 tên cướp thì lúc này có 2 thanh niên đi xe SH đến cản trở. Sau đó, nhóm này tẩu thoát.

Công an đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh xác định nhóm đối tượng. Bước đầu công an xác định nạn nhân là ông L. (SN 1996, ngụ quận 8). Qua truy xét, công an bắt giữ Giang.

Bước đầu, Giang khai cùng 3 người khác thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng của ông L. vào chiều 12/2.

